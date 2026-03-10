IFF expande sua presença na América Latina com novo hub de enzimas e laboratório de aplicações no Brasil

IFF (NYSE: IFF) — líder global em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentícios e soluções em saúde e biociências — está ampliando suas capacidades regionais de produção e inovação para melhor apoiar o crescimento contínuo de seu negócio de Health & Biosciences (H&B) na América Latina, um dos mercados de crescimento mais rápido para a companhia. A iniciativa inclui tanto a transformação da unidade de Arroyito, na Argentina, no primeiro hub completo de produção de enzimas por fermentação da IFF na região, quanto a abertura de um laboratório de aplicações para cuidados com o lar no Centro de Inovação da IFF no Brasil. Em conjunto, os investimentos ampliam a presença regional da IFF e devem melhorar a agilidade, a confiabilidade e o desenvolvimento de soluções localmente relevantes para mercados como cervejaria, nutrição animal, biocombustíveis e cuidados com o lar.

IFF's home care application lab in Brazil.

“Trata-se de transformar ciência em impacto onde isso mais importa”, afirmou Letícia Gonçalves, presidente de H&B da IFF. “Ao levar capacidades de fermentação e aplicação de classe mundial para a América Latina, estamos acelerando a inovação para nossos clientes e traduzindo isso em alimentos melhores, soluções de limpeza mais eficazes e produtos do dia a dia que melhoram a qualidade de vida de milhões de consumidores em toda a região.

Construção de um hub regional de produção de enzimas

A profunda expertise da IFF em tecnologia de fermentação está no centro da expansão de Arroyito, viabilizando a produção de enzimas de alto desempenho por meio de processos biológicos controlados, que entregam resultados consistentes em condições reais de fabricação, ao mesmo tempo em que reduzem o impacto ambiental. Com as melhorias, a IFF passará a produzir enzimas localmente desde a fase biológica inicial, em vez de depender apenas das etapas finais de processamento e envase, aumentando a confiabilidade do desempenho, a eficiência dos processos e permitindo ajustes mais rápidosàmedida que as necessidades dos clientes evoluem em aplicações como cervejaria, nutrição animal, biocombustíveis e cuidados com o lar.

Avanço da inovação aplicada em cuidados pessoais e com o lar

Complementando o transformação da unidade de Arroyito, o novo laboratório de aplicações para cuidados com o lar da IFF no Brasil foi projetado para ajudar os clientes a avaliar e otimizar o desempenho das enzimas sob condições reais da região. O laboratório oferece suporte a aplicações de lavagem de roupas e louças, possibilitando testes mais rápidos, maior precisão nas formulações e uma colaboração mais próxima com clientes que desenvolvem produtos de limpeza de próxima geração.

“A América Latina é um mercado dinâmico de crescimento para soluções possibilitadas por biociências”, afirmou Deia Vilela, vice-presidente da IFF H&B para a América Latina. “O mais empolgante é ver como esse momentum está sendo construído por meio de parcerias mais profundas com clientes e equipes em toda a região, criando uma base sólida para inovação contínua e crescimento compartilhado nos próximos anos.”

Com mais de quatro décadas de liderança em biotecnologia industrial, a IFF reforça, com esse investimento, seu compromisso de longo prazo com a região e posiciona o negócio de Health & Biosciences para acelerar o crescimento futuro nos mercados de alimentos, cuidados com o lar e pessoal, nutrição animal e bioindústria.

