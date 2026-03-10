AdLocal destaca criação de sites e SEO no mercado financeiro

O mercado financeiro brasileiro mantém trajetória de expansão nos últimos anos, impulsionado pelo aumento do número de investidores pessoa física. Dados divulgados pela B3 indicam crescimento expressivo na base de CPFs cadastrados na bolsa, superando milhões de investidores ativos no país. O movimento reflete maior interesse por produtos de renda variável e diversificação de investimentos.

Paralelamente, relatórios do Banco Central apontam avanço contínuo da digitalização bancária e do uso de canais digitais para contratação de serviços financeiros. Esse cenário contribui para o aumento do número de escritórios de assessoria de investimentos e intensifica a concorrência, especialmente em grandes centros como São Paulo.

Com produtos muitas vezes semelhantes entre diferentes assessorias, a diferenciação tende a ocorrer por meio da presença digital. O site institucional passa a ser um dos principais pontos de contato com investidores, funcionando como canal de informação, posicionamento e construção de autoridade no ambiente online.

Segundo Roberto Gershenson, diretor de operação da AdLocal, empresa que atua no desenvolvimento de projetos digitais, a estrutura técnica do site associada a estratégias de SEO influencia diretamente na capacidade de destaque das assessorias. “Com mais escritórios disputando o mesmo público, a visibilidade orgânica se torna diferencial competitivo”, afirma.

Um case no segmento de assessoria de investimentos ilustra esse movimento. A Valle Investimentos, após a implementação de estratégia estruturada de criação de site e otimização para mecanismos de busca, saiu de um cenário inicial sem tráfego orgânico relevante e passou a registrar mais de 16 mil acessos mensais provenientes de busca orgânica ao longo de 16 meses. O projeto envolveu reorganização da arquitetura do site, definição estratégica de palavras-chave e produção de conteúdo alinhado às buscas de investidores. O estudo de caso está disponível no site da AdLocal.

De acordo com o especialista, fatores como tempo de carregamento, organização hierárquica de páginas e clareza na apresentação de serviços são determinantes para o desempenho nos mecanismos de busca. Em mercados competitivos como o financeiro, a estrutura digital pode impactar diretamente a geração de oportunidades comerciais.

Nesse contexto, a criação de sites profissionais em São Paulo, aliada a estratégias de SEO, tende a integrar o planejamento das assessorias que buscam ampliar presença orgânica. Informações sobre esse tipo de serviço podem ser consultadas no site da AdLocal.

O diretor ainda explica que, com a expansão do número de agências e escritórios financeiros no país, a consolidação da presença digital estruturada passa a compor o conjunto de estratégias voltadas ao posicionamento competitivo no ambiente online.

