Resiliência hídrica será tema de evento internacional em SP

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo sediará o seminário “Coalizão para a Resiliência Hídrica Brasil-Holanda: Promoção de Sinergias”. A atividade integra a missão técnica e empresarial organizada pelo Governo dos Países Baixos ao Brasil, entre 23 e 27 de março, em parceria com empresas, institutos de pesquisa e organizações holandesas do setor de água e resiliência climática.

A missão visa promover o intercâmbio técnico, identificar oportunidades de cooperação e fortalecer parcerias entre atores brasileiros e holandeses no setor de água.

O seminário será realizado no dia 23 de março, das 14h às 17h, seguido de sessão de networking. A escolha da ABES-SP como anfitriã reforça seu papel estratégico na articulação de profissionais, empresas, operadores e formuladores de políticas públicas do setor de saneamento.

O objetivo é fomentar um diálogo qualificado entre especialistas brasileiros e holandeses, identificar sinergias técnicas e institucionais e abrir caminhos para cooperação em projetos, estudos, iniciativas-piloto e investimentos futuros na área de resiliência hídrica.

Programação

14h – Palavras de boas-vindas – representante da Diretoria da ABES-SP

14h15 – Resiliência hídrica: uma agenda prioritária para Brasil e Holanda – vice-embaixador dos Países Baixos no Brasil, Roderick Wols

14h30 – A infraestrutura brasileira se adapta para a resiliência hídrica: oportunidades de cooperação – representante de consultoria

15h – Instrumentos disponíveis para promover a resiliência hídrica no contexto das mudanças climáticas – representante de organização de investimento e desenvolvimento

15h30 – Coffee break

16h – Painéis temáticos

17h30 – Coquetel e networking

Painéis temáticos

1 – Planejamento Estratégico, Modelagem e Governança da Água



Foco: inteligência, dados, risco e políticas públicas para decisões estruturais. Soluções para modelagem hidrológica, análise de risco, planejamento urbano resiliente, base científica e formação de líderes. Propostas para estruturar políticas, planos diretores, estratégias climáticas e decisões de longo prazo.

Antea Group – Haskoning – Witteveen+Bos – RiskID

2 – Proteção Costeira, Infraestrutura Pesada e Resiliência a Inundações



Foco: obras, engenharia marítima, controle de cheias e defesa contra eventos extremos. Perspectiva da cadeia de infraestrutura costeira e fluvial. Integração de dados geotécnicos, engenharia, equipamentos, sistemas inteligentes e proteção física.



Royal IHC – Van Oord – Dutch Water Prevention – WeWave – Fugro

3 – Produção, Eficiência e Qualidade da Água



Foco: tecnologia aplicada para garantir disponibilidade e qualidade hídrica. Soluções para um sistema mais eficiente: dessalinização sustentável, redução de perdas, controle de algas e monitoramento inteligente.



Desolenator – Rainmaker Holland – FlowLess – LG Sonic

4 – Conexão de Ecossistema, Mercado e Cooperação Internacional



Foco: articulação, financiamento, networking e aceleração de soluções. Conexão entre mercado, governos e inovação para escalar soluções e estruturar parcerias bilaterais.



Aquatech – The Water Agency – TNOIHE Delft – Institute for Water Education

