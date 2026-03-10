Resiliência hídrica será tema de evento internacional em SP
Evento integra missão técnica do Governo dos Países Baixos ao Brasil e reunirá especialistas holandeses na sede da ABES-SP, na capital paulista; inscrições já estão abertas.
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo sediará o seminário “Coalizão para a Resiliência Hídrica Brasil-Holanda: Promoção de Sinergias”. A atividade integra a missão técnica e empresarial organizada pelo Governo dos Países Baixos ao Brasil, entre 23 e 27 de março, em parceria com empresas, institutos de pesquisa e organizações holandesas do setor de água e resiliência climática.
A missão visa promover o intercâmbio técnico, identificar oportunidades de cooperação e fortalecer parcerias entre atores brasileiros e holandeses no setor de água.
O seminário será realizado no dia 23 de março, das 14h às 17h, seguido de sessão de networking. A escolha da ABES-SP como anfitriã reforça seu papel estratégico na articulação de profissionais, empresas, operadores e formuladores de políticas públicas do setor de saneamento.
O objetivo é fomentar um diálogo qualificado entre especialistas brasileiros e holandeses, identificar sinergias técnicas e institucionais e abrir caminhos para cooperação em projetos, estudos, iniciativas-piloto e investimentos futuros na área de resiliência hídrica.
Programação
14h – Palavras de boas-vindas – representante da Diretoria da ABES-SP
14h15 – Resiliência hídrica: uma agenda prioritária para Brasil e Holanda – vice-embaixador dos Países Baixos no Brasil, Roderick Wols
14h30 – A infraestrutura brasileira se adapta para a resiliência hídrica: oportunidades de cooperação – representante de consultoria
15h – Instrumentos disponíveis para promover a resiliência hídrica no contexto das mudanças climáticas – representante de organização de investimento e desenvolvimento
15h30 – Coffee break
16h – Painéis temáticos
17h30 – Coquetel e networking
Painéis temáticos
1 – Planejamento Estratégico, Modelagem e Governança da Água
Foco: inteligência, dados, risco e políticas públicas para decisões estruturais. Soluções para modelagem hidrológica, análise de risco, planejamento urbano resiliente, base científica e formação de líderes. Propostas para estruturar políticas, planos diretores, estratégias climáticas e decisões de longo prazo.
Antea Group – Haskoning – Witteveen+Bos – RiskID
2 – Proteção Costeira, Infraestrutura Pesada e Resiliência a Inundações
Foco: obras, engenharia marítima, controle de cheias e defesa contra eventos extremos. Perspectiva da cadeia de infraestrutura costeira e fluvial. Integração de dados geotécnicos, engenharia, equipamentos, sistemas inteligentes e proteção física.
Royal IHC – Van Oord – Dutch Water Prevention – WeWave – Fugro
3 – Produção, Eficiência e Qualidade da Água
Foco: tecnologia aplicada para garantir disponibilidade e qualidade hídrica. Soluções para um sistema mais eficiente: dessalinização sustentável, redução de perdas, controle de algas e monitoramento inteligente.
Desolenator – Rainmaker Holland – FlowLess – LG Sonic
4 – Conexão de Ecossistema, Mercado e Cooperação Internacional
Foco: articulação, financiamento, networking e aceleração de soluções. Conexão entre mercado, governos e inovação para escalar soluções e estruturar parcerias bilaterais.
Aquatech – The Water Agency – TNOIHE Delft – Institute for Water Education
Serviço:
Evento: Seminário: Coalizão para a Resiliência Hídrica Brasil-Holanda: Promoção de Sinergias
Data: 23 de março de 2026
Horário: 14h às 17h (seguido de networking)
Local: sede da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo – São Paulo (SP)
Inscrições: https://forms.gle/
Realização e parceria: Governo dos Países Baixos e Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo
Website: https://www.abes-sp.org.br/