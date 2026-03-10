Tecnologia brasileira leva motores diesel para era do etanol

Uma tecnologia desenvolvida no interior de São Paulo começa a despertar forte interesse no setor do agronegócio, automotivo e entre especialistas em motores. Criada pela E-OXY, sediada em Lençóis Paulista (SP), a solução permite a conversão de motores originalmente movidos a diesel para operar com etanol, abrindo novas possibilidades para eficiência energética, redução de emissões e aproveitamento da cadeia brasileira de biocombustíveis.

A tecnologia ganhou projeção nacional após ser destacada pela revista Quatro Rodas, que esteve com os inventores, detectou os primeiros resultados e apontou o potencial da conversão como uma alternativa energética relevante para motores de alta potência no Brasil.

Desenvolvida para aplicações de alto desempenho, a solução permite a conversão de motores do ciclo diesel para funcionamento com etanol, mantendo a robustez e a capacidade operacional exigida em aplicações pesadas, como tratores, caminhões e máquinas agrícolas.

Demonstrações públicas reforçam a credibilidade da tecnologia

A tecnologia desenvolvida pela E-OXY já foi apresentada em equipamentos reais e em funcionamento, evidenciando sua aplicação prática na conversão de motores para etanol. As demonstrações realizadas pela empresa têm atraído a atenção de engenheiros, produtores rurais e especialistas do setor.

Equipamentos convertidos pela empresa foram levados para eventos técnicos e encontros do agronegócio, permitindo que profissionais acompanhassem de perto a operação dos motores em atividade.

Segundo relatos de participantes, o contato direto com os equipamentos operando tem sido um dos fatores que mais reforçam a credibilidade da tecnologia. Especialistas que atuam com motores e mecanização agrícola destacam que o desempenho observado surpreende positivamente quando comparado às expectativas iniciais sobre motores movidos a etanol.

Durval Carneiro, do AgroClub, demonstrou grande surpresa ao visitar o laboratório e ver os resultados do trator em funcionamento no campo.

Manoel Browne, diretor-presidente da Florestar declarou ser uma iniciativa maravilhosa e promissora para a matriz energética brasileira com a tecnologia genuinamente brasileira.

Aline Fogolini, secretária de desenvolvimento de Lençóis Paulista, esteve no evento de apresentação da tecnologia e ressaltou a importância do investimento em ciência e tecnologia para tornar o Brasil ainda mais competitivo e na vanguarda do agronegócio mundial.

A possibilidade de ver os equipamentos funcionando fora do ambiente de laboratório, apresentando eficiência operacional, aumento de torque e potência, estabilidade térmica e redução significativa de emissões, tem ampliado o debate sobre o potencial dessa tecnologia no mercado brasileiro.

Presença confirmada em eventos estratégicos do setor

A empresa foi convidada a alguns dos principais encontros do setor ao longo do ano.

No dia 12 de março, durante a 10ª edição da Datagro Abertura da Safra Cana Açúcar e Etanol, a E-OXY apresentará a solução em um painel técnico.

Já entre os dias 23 e 27 de março, a empresa estará presente no Show Safra, em Lucas do Rio Verde (MT), onde apresentará um trator equipado com a tecnologia de conversão em funcionamento.

A expectativa é que a participação nesses eventos amplie o contato com produtores, engenheiros, empresas do setor energético e fabricantes interessados em acompanhar de perto a evolução da solução.

Além dessas feiras, a empresa planeja participar de outros encontros técnicos e eventos ao longo do ano, reforçando a estratégia de apresentar equipamentos convertidos em operação para profissionais da área.

Etanol como vetor estratégico para o Brasil

"O avanço da conversão de motores para etanol ocorre em um momento em que cresce globalmente o debate sobre alternativas energéticas de menor impacto ambiental", declarou Eduardo Polatti um dos sócios da empresa.

"No caso do Brasil, essa oportunidade é ainda mais relevante. O país possui uma das cadeias mais estruturadas do mundo na produção de etanol e vem ampliando iniciativas voltadas à transição energética baseada em biocombustíveis", afirmou Pedro Stefanini, sócio.

Programas e políticas públicas como RenovaBio, PATEN e o programa Combustível do Futuro buscam impulsionar essa transformação. Ainda assim, bilhões de litros de diesel continuam sendo utilizados anualmente na logística e no agronegócio brasileiro, inclusive em operações ligadas à própria cadeia produtiva do etanol.

Nesse cenário, tecnologias de conversão como a desenvolvida pela E-OXY podem representar um avanço importante, ampliando o protagonismo do Brasil e do etanol na transição energética global.

Próximos passos

Os próximos passos incluem a expansão da tecnologia para diferentes aplicações.

A empresa trabalha para escalar a solução não apenas no agronegócio, mas também em áreas como logística pesada, transporte de carga e mobilidade urbana.



Serviço

www.e-oxy.com.br



E-mail: contato@e-oxy.com.br

Instagram: @eoxytecnologia

Linkedin: http://linkedin.com/company/e-oxy