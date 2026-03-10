Terminal aumenta em 15% produtividade na exportação de grãos

O aumento dos volumes de exportação do agronegócio brasileiro tem ampliado a pressão por eficiência nos terminais portuários responsáveis pelo escoamento de grãos. Em um projeto recente conduzido pela consultoria Ekantika, em uma operação de exportação de milho e soja, a aplicação da metodologia Lean permitiu identificar gargalos operacionais, reduzir desperdícios e elevar a produtividade em processos críticos da operação.

O trabalho começou com o mapeamento completo do fluxo de valor do terminal, abrangendo desde os processos de triagem e classificação até o recebimento rodoviário e ferroviário, armazenagem e embarque em navios. Também foram analisadas as atividades de planejamento e programação logística das operações de entrada e saída de cargas.

Após o diagnóstico, foi elaborado um roadmap estratégico, com oportunidades de melhorias em gestão, processos, indicadores e balanceamento da mão de obra. Em parte dessas iniciativas, foi adotada a metodologia Kaizen, um esforço rápido e concentrado para resolver problemas de média complexidade, com ganhos imediatos.

Segundo a Ekantika, os resultados começaram a aparecer ainda nas primeiras fases de implementação. Entre os principais impactos estão ganhos estimados entre 10% e 15% na produtividade dos processos, além da redução potencial de até 20% nas perdas operacionais associadas a movimentações desnecessárias e tempos de espera. “Essas ações trouxeram uma economia imediata de mais de R$ 15 milhões ao ano, com potencial superior a R$ 70 milhões anuais”, relata Andrey Leite, diretor da Ekantika.

A proximidade dos consultores com a operação foi determinante para identificar oportunidades reais de melhoria. “Acreditamos que diagnósticos precisam ir além do desenho teórico. A vivência do dia a dia gera o entendimento direto da operação, ajudando a revelar onde estão os gargalos reais e como atacá-los de forma objetiva”, afirma Márcio Silva, consultor da Ekantika.

O processo também contribuiu para ampliar o engajamento das equipes operacionais. “O diagnóstico permitiu que diferentes áreas entendessem como suas atividades impactam o desempenho global do terminal. Já os Kaizens trouxeram melhorias simples, mas efetivas, como redução de desperdícios e aumento da segurança operacional”, explica Rubens Martins, também consultor da Ekantika nesse projeto.

Sobre a Ekantika

A Ekantika é uma house of business solutions formada por sete empresas integradas dedicadas a acelerar a transformação de grandes organizações. Com mais de 450 projetos realizados em diferentes setores da economia, o ecossistema reúne competências em estratégia, eficiência operacional, tecnologia e experiência do cliente.

Na área de supply chain e operações, a Ekantika atua no redesenho de processos críticos, aplicação de metodologias Lean e uso intensivo de dados para aumentar produtividade, reduzir desperdícios e melhorar a confiabilidade de operações industriais e logísticas de grande escala.

Mais informações: https://ekantika.com.br/