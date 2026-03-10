InfinitePay lança "Missão Premiada" com foco no empreendedor

A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, anuncia a “Missão Premiada”, ação promocional que tem o objetivo de incentivar entre empreendedores o uso do Tap da InfinitePay, tecnologia que transforma o celular em maquininha de cartão. A lista de prêmios inclui R$ 100 mil em barras de ouro, viagens e iPhones. A campanha já está em vigor e vai até o dia 6 de abril.

A mecânica é baseada no desempenho em vendas. A cada R$ 50 transacionados via Tap da InfinitePay, exclusivamente com cartão Mastercard, nas funções crédito ou débito, o lojista acumula um Número da Sorte. Os valores são proporcionais: R$ 100 em vendas geram dois números, R$ 150 geram três, e assim sucessivamente. Cada participante pode acumular até 25 Números da Sorte durante o período da campanha.

A “Missão Premiada” vai distribuir um certificado de barras de ouro no valor de R$ 100 mil, duas viagens em vouchers de R$ 30 mil cada e 17 iPhones 17 Pro. A ação tem a venda como etapa central da campanha – o acúmulo de números é consequência direta do volume transacionado pelo empreendedor. O sorteio que definirá os premiados acontecerá no dia 9 de maio.

“A campanha amplia a estratégia de engajamento da InfinitePay baseada em metas de vendas e adoção de nossas soluções de pagamento. Com a Missão Premiada, queremos incentivar o recebimento por cartão diretamente no celular e retribuir a confiança de quem escolhe nossos produtos”, diz Ricardo Cici, Chief Growth Officer da CloudWalk.



A protagonista do filme da campanha, que será veiculado nas redes sociais, é a cantora Naiara Azevedo, conhecida nacionalmente pelo hit 50 Reais. No vídeo, a artista reforça que “missão dada é venda feita”, mote que conecta a rotina de vendas à possibilidade de conquistar os prêmios.

Aos interessados em participar, é necessário ativar a promoção no aplicativo da InfinitePay, por meio do botão “Quero Participar”. Apenas após a ativação, as vendas elegíveis passam a gerar números da sorte. Os números finais acumulados ao longo da campanha serão disponibilizados após o encerramento da ação. Mais informações sobre a “Missão Premiada” estão disponíveis no site da campanha.