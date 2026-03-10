Axi anuncia dois novos marcos do programa Axi Select, com o pagamento de US$ 200 mil a um trader e a entrada de sete novos traders Pro M com financiamento de US$ 1 milhão

SYDNEY, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, líder financeira em negociação online de CFDs e Forex, anunciou duas conquistas importantes no programa Axi Select: um trader em estágio de Aceleração alcançando um pagamento mensal de US$ 200 mil e a promoção de sete traders ao status Pro M – o nível mais alto do programa de alocação de capital – cada um deles desbloqueando o acesso a US$ 1 milhão em financiamento.

Segundo a corretora, em janeiro, um trader da Ásia atingiu a marca de US$ 200 mil em pagamentos mensais – o maior valor já pago mensalmente pelo programa Axi Select – partindo de um capital inicial de apenas US$ 2 mil. Além disso, Axi também compartilhou que mais sete traders avançaram para o nível mais alto do programa, o Pro M, com cada um deles garantindo um financiamento de US$ 1 milhão.

Greg Rubin, diretor da Axi Select, disse: “Foi exatamente para isso que a Axi Select foi criada: oferecer aos traders qualificados um caminho para o sucesso onde eles possam progredir e desbloquear mais capital com base nas habilidades, disciplina e desempenho. O fato de sete novos traders terem alcançado o status Pro M e garantido um financiamento de US$ 1 milhão é prova de que o nosso modelo apoia o crescimento dos traders a longo prazo.”

A Axi Select foi desenvolvida para oferecer aos traders de talento um caminho para a expansão – com a progressão com base em etapas, orientada pelo desempenho e acesso ao capital. Os recentes marcos refletem o contínuo crescimento da Axi Select que agora conta com um total de mais de 49.000 traders, com 16 traders alcançando o marco máximo do programa.

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de trading de FX e CFD online, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para vários tipos de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café e muito mais.

O programa Axi Select está disponível somente para clientes da AxiTrader LLC. As negociações apresentam um alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região. Para mais informações, consulte nossos Termos de Serviços.

