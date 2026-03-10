Instituto Cyrela consolida modelo integrado de ESG em 2026

Ao completar 15 anos de atuação, o Instituto Cyrela consolida um modelo integrado de impacto social que já destinou R$ 84 milhões a iniciativas voltadas à educação, qualificação profissional e desenvolvimento comunitário desde 2011. A nova estrutura organiza a atuação em três frentes estratégicas — Desenvolvimento Local Sustentável, Demandas Sociais da Construção Civil e Engajamento com Stakeholders —, reforçando a integração entre investimento social e governança corporativa.

Somente em 2025, foram realizados 77 projetos, com investimento aproximado de R$ 13 milhões e impacto direto em mais de 25 mil pessoas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Desde sua criação, o Instituto já apoiou mais de 500 projetos e beneficiou cerca de 150 mil pessoas, consolidando sua atuação nos territórios onde o Grupo Cyrela está presente.

O avanço acompanha o fortalecimento da agenda ambiental, social e de governança (ESG) do Instituto Cyrela, que reforça o monitoramento e a avaliação das iniciativas, com indicadores estruturados de impacto social e territorial.

“A consolidação dessa estrutura reflete a maturidade da nossa governança social. Nosso foco é atuar com metas claras, mensuração de resultados e integração aos territórios onde estamos presentes”, afirma Aron Zylberman, diretor-executivo do Instituto Cyrela.

Entre os principais programas da instituição está o Construção Sem Fronteiras, iniciativa voltada à qualificação profissional no setor da construção civil e à inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente mulheres, migrantes e refugiados. O projeto é realizado em parceria com as áreas de Recursos Humanos e Engenharia do Grupo Cyrela, além do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (CAMI). Em 2025, foram formados 269 alunos, dos quais 78 já foram contratados pela companhia.

No eixo de Desenvolvimento Local Sustentável, o programa Vizinhança do Saber revitalizou, ao longo de 2025, 27 ambientes educacionais em escolas e creches públicas, incluindo bibliotecas, salas de informática, laboratórios de robótica e áreas de convivência. As iniciativas também contemplam a formação de educadores e processos estruturados de escuta com a comunidade escolar, impactando diretamente mais de 14 mil estudantes.

O terceiro pilar envolve o engajamento de colaboradores das marcas Cyrela, Living e Vivaz em ações de voluntariado corporativo. Em 2025, aproximadamente 5 mil horas foram dedicadas a iniciativas sociais, com a participação de 881 profissionais. As ações incluíram programas de mentoria, mobilização social e parcerias com organizações como Instituto PROA, Make-A-Wish Brasil, Hamburgada do Bem e Casa 1.

Aron destaca que os 15 anos do Instituto marcam a consolidação de um modelo estruturado de impacto. “Evoluímos de iniciativas pontuais para uma atuação integrada à estratégia da companhia, com metas claras, indicadores e conexão direta com os territórios onde atuamos. Nosso objetivo agora é aprofundar essa agenda com consistência, ampliar resultados e reforçar nosso compromisso de longo prazo com o desenvolvimento urbano e social”, pontua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para 2026, o Instituto Cyrela pretende ampliar o alcance de suas iniciativas, fortalecer a presença em novos territórios e avançar na mensuração de impacto alinhada às diretrizes ESG do Grupo. Ao estruturar sua atuação de forma integrada e estratégica, a organização reforça o papel do investimento social como parte essencial do desenvolvimento urbano sustentável.