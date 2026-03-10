KAYAK revela 5 destinos com eventos naturais para ir em 2026

Há diversos motivos que levam à escolha do próximo destino. Para este ano, um dos principais é a paisagem natural do local, daquelas que não são apenas uma parada do roteiro, e sim a razão da viagem. Segundo dados do relatório de tendências para 2026 WOW! Turismo do Futuro do KAYAK, 75% dos viajantes dizem que as maravilhas naturais guiarão seus planos de viagem, considerando desde eclipses solares a oceanos bioluminescentes.

Entre a geração Z, essa tendência ganha ainda mais força. A hashtag #glamping, que se refere a uma forma de acampamento com instalações mais luxuosas que o tradicional, teve um aumento de 20% nas postagens do TikTok. Essas buscas refletem a nova preferência dos viajantes por roteiros ao ar livre e a sensação de deslumbramento que tais destinos possibilitam.

“Observamos que há um interesse cada vez maior entre os turistas por lugares que possam oferecer mais que um roteiro voltado para o consumo, e sim uma experiência realmente única na natureza. A aurora boreal, a bioluminescência no mar, os eclipses solares e a observação de baleias são vivências que vêm ganhando o coração do viajante e podem guiar o planejamento para fazer uma viagem impactante em 2026”, afirma Carolina Montenegro, vice-presidente sênior de Marca Global & Marketing B2B do KAYAK.

Para guiar o viajante que já se sente inspirado por esse estilo de viagem, o KAYAK indica cinco destinos para viver essa experiência, revelando os preços médios de passagens para 2026 e o fenômeno natural de cada destino.



Vancouver, Canadá

A Ilha de Vancouver, no Canadá, é a maior ilha na costa do Pacífico da América do Norte e um dos melhores lugares para quem quer observar baleias. As águas ao redor da ilha formam um dos locais mais adeptos do mundo para isso e para a vida marinha em geral.

O clima da ilha costuma ser temperado, com invernos mais amenos que muitas outras partes do Canadá e verões agradáveis, o que o torna ainda mais atraente para turismo ao ar livre durante quase o ano todo.

Quando ir: o período entre maio e outubro é o mais indicado.

Preço: a média é de R$ 5.010 para voos de ida e volta em classe econômica.

Rota considerada: partindo de São Paulo para Vancouver, Canadá.



Canterbury, Nova Zelândia

A Reserva de Céu Escuro Aoraki Mackenzie, localizada em Canterbury, na Nova Zelândia, é uma das maiores reservas de céu escuro do mundo, o que possibilita um controle rigoroso de poluição luminosa e favorece a observação das estrelas.

Para quem aprecia o turismo noturno, a experiência do Safári Astronômico pode marcar a viagem. As atividades guiadas incluem: observação da Via Láctea a olho nu; uso de telescópios de alta potência; explicações astronômicas e culturais; e a possibilidade de avistar a Aurora Austral (dependendo da atividade solar).

Quando ir: o período entre maio e outubro é o mais indicado.

Preço: a média é de R$ 10.527 para voos de ida e volta em classe econômica.

Rota considerada: partindo de São Paulo para a Nova Zelândia.



Ilha Vaadhoo e Ilha Mudhdhoo

As ilhas Vaadhoo e Mudhdhoo, nas Maldivas, ficaram famosas pelo fenômeno conhecido como “Mar de Estrelas”, quando o mar brilha em azul-neon durante a noite. Viajar até o lugar para presenciar esse fenômeno, conhecido como bioluminescência, é uma das atividades associadas ao destino.

O passeio é calmo e contemplativo, unindo o silêncio com o som das ondas e o contraste entre o céu estrelado e o mar iluminado.

Quando ir: é possível assistir o fenômeno durante todo o ano.

Preço: a média é de R$ 9.864 para voos de ida e volta em classe econômica.

Rota considerada: partindo de São Paulo para Maldivas.



Deserto do Atacama



Para aqueles que desejam um cenário um pouco diferente e mais perto do Brasil, o deserto florido no Atacama, Chile, pode ser a escolha ideal. O Atacama é conhecido como o deserto mais árido do mundo, mas em determinados momentos, quando há chuvas acima da média na região, ele se transforma completamente e o solo seco ganha um tapete de flores coloridas que cobrem quilômetros de paisagem.

Entre tons de roxo, amarelo, rosa e branco, o caminho ocupado pelas flores pode chegar a quilômetros de extensão.

Quando ir: o período entre março e outubro é o mais indicado.

Preço: a média é de R$ 1.756 para voos de ida e volta em classe econômica.

Rota considerada: partindo de São Paulo para Calama.



Tromsø, Noruega



No verão, o fenômeno do sol da meia-noite ilumina Tromsø, no extremo norte da Noruega, 24 horas por dia. O fenômeno, que acontece entre maio e julho, movimenta a cidade, promovendo eventos ao ar livre que se estendem até tarde.

Quando ir: o período entre maio e julho é o mais indicado.

Preço: a média é de R$ 5.995 para voos de ida e volta em classe econômica.

Rota considerada: partindo de São Paulo para Tromsø.



Para descobrir outros destinos com fenômenos naturais que valem a visita, a melhor época para ir e o preço médio dos voos para 2026, o viajante pode navegar pelo mapa disponível no relatório WOW! Turismo do Futuro do KAYAK.

Metodologia

A metodologia da pesquisa com consumidores, além de insights de dados do KAYAK e análises externas, está disponível neste link.

SOBRE O KAYAK

