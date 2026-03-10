WHOOP expande oferta de serviços do WHOOP Advanced Labs com anúncio de um Painel Especializado em Biomarcadores Sanguíneos para Saúde Feminina

WHOOP, empresa de desempenho humano, revelou hoje várias iniciativas e novos recursos com comprovação clínica, incluindo o próximo lançamento do Painel Especializado em Biomarcadores Sanguíneos para Saúde Feminina da empresa. Com base no painel básico WHOOP Advanced Labs lançado no ano passado, o Painel Especializado em Biomarcadores Sanguíneos para Saúde Feminina acrescenta 11 biomarcadores sanguíneos clinicamente comprovados e específicos para mulheres, ampliando a compreensão de áreas frequentemente submensuradas ou mal interpretadas em testes tradicionais de saúde feminina. A WHOOP também anunciou uma nova atualização sobre informações e previsões de sintomas hormonais, junto com um abrangente relatório sobre o ciclo menstrual detalhando a ciência por trás da modelagem de seu ciclo.

WHOOP Broadens WHOOP Advanced Labs Offering, Announcing a Women’s Health Specialized Blood Biomarker Panel

Estas iniciativas refletem o compromisso da empresa em promover a saúde feminina em uma área historicamente pouco pesquisada e sub-representada em dados, padrões clínicos e ciência do desempenho. As mulheres representam uma crescente parcela de novos membros da WHOOP, com um crescimento de 150% em relação ao ano anterior, sinalizando uma crescente demanda por informações de saúde que considerem a dinâmica hormonal, a resposta ao treinamento e os resultados de saúde a longo prazo. As mulheres também interagem com o WHOOP AI cerca de 30% mais do que os membros do sexo masculino, refletindo uma forte demanda por suporte inteligente e personalizado para a saúde feminina.

"Ao contrário de soluções que visam condições isoladas ou fases específicas da vida, a WHOOP proporciona uma experiência de saúde conectada, com base em um dos maiores conjuntos de dados do mundo sobre a fisiologia feminina", disse Alex Vannoni, Chefe de Produto de Saúde da WHOOP. "Não ajudamos apenas as mulheres a monitorar seus ciclos. Ajudamos as mesmas a compreender como sua fisiologia evolui ao longo do tempo e propiciar ferramentas para que possam agir do modo devido."

WHOOP Advanced Labs: Painel Especializado em Saúde Feminina

O painel básico Advanced Labs e o novo Painel Especializado em Saúde Feminina criam um caminho de testes progressivo, priorizando as mulheres, as apoiando em todas as fases da vida.

O novo painel, com lançamento previsto para o próximo mês, inclui biomarcadores essenciais que aprofundam a compreensão da regulação do ciclo menstrual e das transições hormonais, incluindo a perimenopausa, a função tireoidiana, a suficiência de nutrientes e a resiliência óssea e metabólica. Os biomarcadores testados são: Hormônio Anti-Mülleriano (AMH), Progesterona, Prolactina e Anticorpos Anti-Peroxidase da Tireoide (TPOAb), T4 Livre, T3 Livre, Leptina, Vitamina B12 (Cobalamina), Folato, Magnésio e Fosfato (como Fósforo).

Ao combinar dados de laboratório a métricas contínuas de dispositivos vestíveis e modelagem de IA, a WHOOP permite que os membros vejam como os biomarcadores se correlacionam com tendências de recuperação, tolerância ao esforço, eficiência do sono e padrões de estresse ao longo do tempo, convertendo resultados estáticos de laboratório em informações dinâmicas.

Os membros poderão adquirir o Painel Especializado em Saúde Feminina através do aplicativo WHOOP.

Informações e previsões sobre sintomas hormonais

A WHOOP também vem expandindo sua oferta de informações sobre o ciclo menstrual e a gravidez, com uma nova atualização: Informações e previsões sobre sintomas hormonais. Dentro do aplicativo WHOOP, as usuárias que menstruam agora irão receber um modelo personalizado de seu ciclo, que se adapta ao longo do tempo, com base em seus dados fisiológicos únicos e padrões históricos.

Dentro do aplicativo WHOOP, os membros agora terão acesso a dados importantes sobre seu ciclo menstrual, permitindo que ajustem com precisão suas rotinas diárias, regimes de exercícios e práticas de recuperação, além de antecipar possíveis sintomas em vez de apenas registrá-los. Isto inclui acesso a:

Uma janela de datas dinâmica para o próximo período, que permitem maior antecipação em relação ao ciclo menstrual.

Tendências rastreadas na duração do ciclo, no período e na variabilidade, sinalizando padrões irregulares antes que problemas maiores persistam.

Padrões individuais de sintomas analisados para antecipar quando os sintomas têm maior probabilidade de ocorrer.

Como parte das atualizações mais recentes do Cycle Insights, o recurso agora se integra ao WHOOP Advanced Labs. Esta integração permite que a WHOOP forneça faixas de biomarcadores personalizadas, categorizadas como "ideal", "suficiente" ou "fora da faixa", com base na fase do ciclo menstrual da usuária. Quando uma usuária realiza uma coleta de sangue, a WHOOP aplica automaticamente a faixa de referência apropriada, alinhadaàfase do ciclo registrada, garantindo que os resultados sejam interpretados considerando a fisiologia feminina. É mais um exemplo de como a biologia única da mulher está presente em todos os produtos e recursos do WHOOP.

Relatório sobre o ciclo menstrual

A WHOOP também publicou um abrangente relatório sobre o ciclo menstrual descrevendo a pesquisa, a metodologia e a validação por trás de seu enfoque de modelagem. Ele demonstra como o monitoramento fisiológico contínuo melhora a precisão das previsões ao longo do tempo, como o sistema considera ciclos variáveis, perimenopausa e contraceptivos hormonais, e como as janelas de previsão se ampliam ou se estreitam dinamicamente com base na variabilidade.

Ao trazer visibilidade contínua e longitudinal aos padrões do ciclo menstrual, a WHOOP visa aumentar o conhecimento sobre saúde e preencher uma lacuna de dados de longa data na saúde feminina.

"O que torna isto poderoso não é um único dado isolado, mas sim o modo como o sistema funciona em conjunto", disse Emily Capodillupo, Vice-Presidente Sênior de Pesquisa, Algoritmos e Dados da WHOOP. "As mulheres não vivenciam sua fisiologia de forma isolada. Os hormônios influenciam o sono, o sono afeta a recuperação e a recuperação molda a resposta ao treinamento. Ao modelar estas interações ao longo do tempo, através de biometria contínua, dados laboratoriais e comportamento, podemos fornecer orientações que refletem o sistema completo, e não apenas um instantâneo."

Com o suporte do Conselho Médico Consultivo da WHOOP, incluindo o Dr. Robin Berzin e o Dr. Hazel Wallace, e em conjunto com sua recente cooperação com a Clue, líder em saúde menstrual e reprodutiva, a WHOOP continuará impulsionando a inovação na saúde feminina e cumprindo a meta da empresa de agregar um bilhão de anos saudáveis ??ao planeta.

O Painel Especializado em Saúde Feminina, junto com outros exames de sangue, estará disponível através da WHOOP em abril. Você pode encontrar links para imagens em nosso kit de imprensa digital.

* O Painel Especializado em Saúde Feminina estará disponível exclusivamente nos EUA no lançamento.

Sobre a WHOOP

A WHOOP oferece uma assinatura mediante dispositivos vestíveis para ajudar as pessoas a viver vidas mais saudáveis ??e longas, e liberar seu extraordinário potencial. Através de um dispositivo vestível potente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com bateria de 14 dias de duração, a WHOOP oferece orientações inteligentes de saúde para sono, recuperação, esforço, condicionamento físico e bem-estar a longo prazo. A plataforma de saúde inclui um ECG aprovado pelo FDA, um recurso de longevidade Healthspan, informações sobre pressão arterial e análise de biomarcadores sanguíneos da Advanced Labs. Pesquisas revisadas por pares mostram que os usuários que utilizam o dispositivo diariamente aumentam seus exercícios semanais em mais de 90 minutos, ganham mais de duas horas adicionais de sono por semana e melhoram a variabilidade da frequência cardíaca em 10%.

Com a confiança de milhões de membros ao redor do mundo, incluindo atletas, líderes mundiais, militares, executivos e artistas, a WHOOP se tornou um símbolo moderno de uma vida disciplinada e intencional. Fundada em 2012, a WHOOP tem sede em Boston. A empresa já levantou mais de US$ 400 milhões em capital de risco, realiza envios a 56 países e opera em seis idiomas. Saiba mais em whoop.com e se conecte com a WHOOP no Instagram, LinkedIn, X, Facebook e YouTube.

Taylor (Georgeson) Bonner

whoop@jacktaylorpr.com

