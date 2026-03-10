Pedidos10 apoia esporte e incentiva desenvolvimento de SC

A Pedidos10, plataforma brasileira de delivery, anuncia o apoio oficial do Campeonato Brasileiro de Trio, que ocorre em Santa Catarina, além da parceria e patrocínio com o time Carlos Renaux, tradicional clube catarinense que disputa a Série A do Campeonato Catarinense em 2026. A marca apoia o esporte como forma de incentivar o desenvolvimento social e regional.

A iniciativa surge em um panorama em que a brincadeira, o jogo e o esporte seguro e inclusivo são considerados direitos de toda criança e adolescente. O UNICEF destaca que o acesso ao esporte é um direito assegurado pela Convenção sobre os Direitos da Criança, pela Constituição Federal Brasileira e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Pedidos10 nasceu com um olhar muito próximo das cidades onde atua, portanto, investir no desenvolvimento local foi uma iniciativa natural para os fundadores. “É uma maneira de apoiar iniciativas que já fazem parte da rotina das comunidades e que ajudam a gerar impacto positivo, engajamento local e valorização regional”, explica Deivid Sant'ana, cofundador e CEO da Pedidos10.

De acordo com Sant'ana, a marca enxerga o esporte como um agente de transformação de comunidades e oportunidades locais. “O esporte fortalece vínculos comunitários e ajuda a desenvolver valores importantes, como disciplina, trabalho em equipe e comprometimento”, afirma.

“Quando o esporte é fortalecido localmente, toda a comunidade se movimenta junto”, acrescenta o CEO da Pedidos10. Mais do que visibilidade para a marca, a empresa tem como objetivo contribuir para a continuidade de projetos esportivos estruturados, apoiar atletas, clubes e competições que fazem parte da identidade das cidades.

“O incentivo ao esporte faz parte de uma estratégia mais ampla de presença local e responsabilidade social. A Pedidos10 busca estar próxima das comunidades onde atua, apoiando iniciativas que geram impacto real e fortalecem o desenvolvimento regional”, complementa.

Com posicionamento de apoio ao esporte brasileiro, a empresa espera transmitir uma mensagem principal ao mercado e aos consumidores: apoiar o esporte é uma forma de mostrar que a marca vai além da tecnologia e faz questão de participar ativamente do crescimento das comunidades onde está presente.

Iniciativas futuras

Recentemente, a empresa fechou contrato de parceria também com o time de Brusque, em Santa Catarina, e com o time de basquete catarinense. Além do esporte, a Pedidos10 também almeja ampliar seu envolvimento em outras iniciativas sociais, como apoio a organizações não governamentais (ONGs), ações voltadas à alimentação e projetos que contribuam diretamente para o bem-estar das comunidades. A ideia é seguir construindo ações que gerem impacto social positivo e estejam conectadas à realidade das cidades onde a marca atua.

A plataforma surgiu em 2016, em Brusque (SC), como um aplicativo de delivery com foco em cidades do interior do Brasil. Na época, esse tipo de tecnologia era mais comum nos grandes centros urbanos.

O aplicativo alcançou presença nas cidades vizinhas e expandiu sua atuação para diversas regiões de Santa Catarina e outros estados e, hoje, está presente em mais de 70 cidades do país.

“Para os próximos anos, a Pedidos10 pretende seguir ampliando parcerias esportivas, acompanhando sua expansão para novas cidades brasileiras”, revela Sant'ana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://www.dev10.com.br?