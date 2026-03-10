O processador de tela AR HX77 da Hexagon Semi atinge consumo de energia ultrabaixo com o portfólio de IP Nano da VeriSilicon

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje que a Hefei Hexagon Semiconductor (Hexagon Semi), fornecedora de SoC para processamento de imagem, adotou o portfólio de IP comprovado da VeriSilicon em seu SoC de processamento de imagem de alto desempenho da série HX77. Os IPs adotados incluem a Unidade de Processamento Gráfico (GPU) GCNanoUltraV 2.5D, o IP de Processamento DeWarp DW100 e o IP de Processamento de Tela DC9200Nano. O SoC foi finalizado com sucesso, obtendo sucesso na primeira tentativa de fabricação em silício.

A série HX77 é um SoC de processamento de imagem altamente integrado e de baixo consumo de energia, baseado na arquitetura RISC-V, que integra interfaces abrangentes de entrada/saída de vídeo, processamento de imagem e recursos de controle do sistema. Ao aproveitar uma arquitetura de computação heterogênea inovadora e tecnologia sofisticada de gerenciamento de energia, o HX77 alcançou um avanço tecnológico que permite saída de 2K a 60 fps com consumo de energia na ordem de miliwatts. O HX77 também implementou o recurso de pairar em 3DoF em dispositivos finais por meio de computação espacial. Além disso, o SoC suporta múltiplas interfaces de exibição, incluindo MIPI, LVDS e DP/eDP, e pode se adaptar de forma flexível a diversas topologias de tela, permitindo exibição independente em duas telas e outros casos de uso típicos de AR (Realidade Aumentada) em diversos óculos e dispositivos de exibição de AR/VR.

A GPU, o processamento de exibição e os IPs de DeWarp fornecidos pela VeriSilicon trabalham em estreita coordenação, permitindo que o SoC da série HX77 execute o buffer e o processamento de imagem sem memória DDR externa. Isso reduz significativamente a latência do sistema e o consumo de energia, atendendo aos requisitos dos óculos de RA para uma solução de exibição altamente integrada. Entre eles, o IP de GPU GCNanoUltraV da VeriSilicon oferece renderização gráfica de alto desempenho e composição multicamadas, permitindo baixa latência e saída visual de alta qualidade. O IP de processamento de exibição DC9200Nano suporta múltiplas interfaces de exibição convencionais e topologias de exibição flexíveis, permitindo saída independente em tela dupla com resolução dupla de 1080p. O IP de processamento DeWarp DW100 fornece correção de distorção de imagem de alta precisão e processamento de transformação geométrica, oferecendo maior consistência visual e saída visual estável para óculos de AR.

Suker Shu, fundador e CEO da Hexagon Semi, afirmou: “O sucesso da primeira versão do SoC da série HX77 valida seus objetivos de design em baixo consumo de energia, alta integração e flexibilidade do sistema de exibição, atendendo às rigorosas demandas dos óculos de AI/AR por eficiência energética, desempenho e tamanho compacto. As soluções de IP maduras e comprovadas da VeriSilicon forneceram suporte crucial no design da arquitetura do sistema, na qualidade da exibição e no gerenciamento do ciclo de desenvolvimento, acelerando o lançamento de nossos produtos para aplicações em óculos de AI/AR.”

“Nossa equipe trabalhou em estreita colaboração com a Hexagon para viabilizar a exibição em cores plenas em óculos leves com consumo de energia ultrabaixo. Por meio de otimização profunda no nível de processamento de pixels e transmissão colaborativa de dados de pixels entre vários IPs, reduzimos significativamente o consumo de energia e eliminamos a necessidade de acesso externoàDDR. Para óculos inteligentes com telas integradas, a otimização abrangente no nível de pixel é essencial para oferecer desempenho e eficiência dentro de orçamentos de energia rigorosos”, disse Weijin Dai, diretor de Estratégia, vice-presidente executivo e gerente geral da Divisão de IP da VeriSilicon. "Nosso portfólio Nano IP para wearables alcança um equilíbrio ideal entre eficiência energética, desempenho e tempo de lançamento no mercado por meio de integração e otimização em nível de subsistema. Esperamos expandir nossa colaboração com parceiros do ecossistema para impulsionar a adoção em larga escala de óculos inteligentes de próxima geração."

Sobre a Hexagon Semiconductor

A Hexagon Semiconductor está comprometida em se tornar uma empresa líder em AIoT SoC, especializada em soluções de processamento de imagem altamente integradas e de baixo consumo de energia que capacitam a inovação dos clientes e impulsionam a evolução de terminais inteligentes. Para consultas de parceria, entre em contato com bd@hexagonsemi.com.

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260304922549/pt/

Contato para a Imprensa: press@verisilicon.com