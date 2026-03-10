Multinacional alemã Festo inaugura Experience Center em Curitiba

A multinacional alemã Festo inaugura no dia 19 de março (quinta-feira), o Festo Experience Center (FEC), novo espaço dedicado ao desenvolvimento, testes e demonstrações de tecnologias em automação industrial, consolidando o Paraná como território estratégico para a indústria 4.0 no Brasil. A unidade da alemã está localizada na HOTMILK, ecossistema de inovação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Fundada em 1925 e celebrando 100 anos de operação em 2025 globalmente e 58 anos de operação no Brasil, a Festo escolheu Curitiba como ambiente para expansão de sua atuação em inovação aberta no país. A companhia conta com mais de 20 mil colaboradores em aproximadamente 250 unidades distribuídas por 176 países, faturamento de € 3,45 bilhões (exercício fiscal de 2024) e índice de investimento em P&D de 8,8% das vendas com cerca de 100 novos produtos por ano e mais de 2,6 mil patentes registradas.

Para Caroline Crivoi, Head of Field Service para a América do Sul da Festo América do Sul, a escolha de Curitiba foi estratégica para a multinacional pela proximidade com clientes e o mercado. “Construímos um novo Festo Experience Center em Curitiba em um dos polos industriais e tecnológicos mais estratégicos do Brasil, impulsionando soluções de automação elétrica, eficiência energética e a digitalização. O espaço foi concebido como um ambiente tecnológico e equipado para demonstrar as mais recentes inovações da automação industrial, promovendo a cocriação de soluções com nossos clientes com foco em flexibilidade, produtividade e rentabilidade”, diz.

Ela ainda ressalta a importância da HOTMILK neste contexto. “A localização dentro do ecossistema de inovação do HOTMILK potencializa a interação com parceiros, startups e instituições, fomentando iniciativas de inovação aberta no setor. Esse projeto representa também um piloto estratégico para futuras expansões do Festo Experience Center em outras cidades da América do Sul.”, afirma Caroline.

Como fornecedora de soluções para automação industrial, a Festo oferece um portfólio integrado para as indústrias de manufatura e processos com tecnologias pneumática, elétrica e digital, além de soluções em software e inteligência artificial. São mais de 36 mil produtos, mais de 200 serviços e cerca de 10 mil soluções customizadas, atendendo a 300 mil clientes em mais de 35 segmentos industriais.

“O Festo Experience Center funcionará como um ambiente de experimentação para engenheiros e empresas, permitindo a validação de projetos complexos de automação elétrica e digitalização industrial. O espaço contará com bancadas de testes, simuladores de aplicação industrial, tecnologias voltadas à conectividade e eficiência energética. Além de conexão remota com outros Experience Centers da Festo ao redor do mundo para complementar simulações que exijam outras tecnologias além das disponíveis no Experience Center em Curitiba”, comenta Flávio Rodrigues - Head of Marketing Business para América do Sul.

O centro de inovações apresenta um sistema automatizado completo que manuseia objetos em três dimensões, otimizando o uso de energia com seu vácuo inteligente. Além disso, há um simulador que exemplifica a coordenação precisa de máquinas e o alto desempenho de suas válvulas.

Para atender às necessidades específicas, há uma área de testes capaz de replicar qualquer cenário industrial. O espaço também permite a comunicação e a integração entre equipamentos de fabricantes distintos. E, por fim, exibe um dispositivo moderno para aprimorar o controle e a conectividade no setor industrial, sendo programável em diversas linguagens.

“A presença da Festo na HOTMILK simboliza a maturidade do nosso ecossistema. Quando uma multinacional centenária escolhe o hub da PUCPR para instalar um centro de experimentação em automação industrial, reforça o Paraná como protagonista da transformação industrial no Brasil, fortalecendo a conexão entre indústria, startups e academia para impulsionar inovação aplicada e formação de talentos”, destaca Marcelo Moura, diretor da HOTMILK.