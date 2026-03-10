CEO participa de inspeções descendo em fachadas de prédios

A avaliação técnica de fachadas de prédios é uma etapa decisiva para orientar diagnósticos, orçamentos e intervenções em obras de manutenção predial. Durante essa fase inicial, visitas técnicas permitem identificar sinais de desgaste, manifestações patológicas e possíveis riscos estruturais que precisam ser analisados antes da execução de serviços em fachadas.

Nos últimos anos, o uso de drones passou a integrar a inspeção de fachadas em muitos condomínios. As aeronaves permitem registrar imagens detalhadas de áreas mais altas das edificações e ampliar o campo de observação das estruturas durante a análise preliminar das fachadas de prédios.



Mesmo com o apoio dessas tecnologias, a observação direta da estrutura continua sendo um recurso importante para compreender determinadas condições da edificação. Pequenas fissuras, movimentações no revestimento ou sinais iniciais de desprendimento de materiais podem exigir uma análise mais próxima para que o diagnóstico seja feito com maior precisão.

No Rio de Janeiro, uma prática adotada durante inspeções de fachadas de prédios tem chamado atenção no setor de manutenção predial. Na empresa Dias Vertykais, especializada em manutenção e recuperação de fachadas, o próprio diretor participa das visitas técnicas e, quando identifica a necessidade de verificar um ponto específico da estrutura com maior proximidade, ele mesmo realiza a descida na fachada utilizando técnicas de acesso por corda.

O responsável pela empresa, Pablo Dias, possui mais de 20 anos de experiência prática em trabalhos em altura. A descida por cadeirinha, técnica utilizada em serviços de manutenção predial e também conhecida como acesso por corda, faz parte de sua experiência operacional na avaliação e execução de serviços em fachadas.

Durante algumas inspeções, quando a observação feita a partir do solo indica dúvida sobre determinado trecho da fachada ou possível risco localizado, Pablo Dias prepara o equipamento de acesso e desce na estrutura para observar diretamente o ponto analisado.



Essa aproximação permite verificar detalhes que muitas vezes não aparecem com a mesma clareza em imagens captadas à distância, como movimentações no revestimento, fissuras superficiais ou sinais iniciais de desprendimento de materiais.

“Em alguns casos, olhar a fachada da rua não é suficiente. É preciso descer na estrutura para entender com precisão o que está acontecendo”, afirma Pablo Dias.

A presença do diretor nesse tipo de inspeção também influencia a etapa de diagnóstico e elaboração de orçamento para obras em fachadas de prédios. A análise realizada diretamente na estrutura pode reduzir dúvidas na avaliação inicial e ajudar na definição mais precisa das intervenções necessárias.



Para síndicos e administradoras de condomínios, esse tipo de acompanhamento próximo tende a trazer maior clareza sobre as condições reais da fachada e sobre as soluções propostas para a obra.

A visita técnica realizada nessa fase inicial não se confunde com o teste de percussão. A visita corresponde à etapa de observação e levantamento das condições aparentes da fachada, enquanto o teste de percussão é um procedimento técnico posterior utilizado para avaliar o comportamento do revestimento e identificar áreas que podem apresentar comprometimento.

Além da fase de diagnóstico, a observação direta da fachada também pode ocorrer durante etapas finais das obras executadas pela empresa. Antes da entrega de determinados serviços de manutenção de fachadas, Pablo Dias realiza novas descidas na estrutura para acompanhar de perto o resultado das intervenções executadas e verificar se existem pontos que ainda necessitam de ajustes.

Esse acompanhamento direto da fachada permite observar a execução dos serviços literalmente na estrutura e reforça o controle técnico durante a fase final das obras em fachadas de prédios.



Com o envelhecimento de parte do parque imobiliário brasileiro, a manutenção preventiva de fachadas de prédios tem recebido atenção crescente de síndicos, administradores e moradores de condomínios. A identificação antecipada de sinais de deterioração pode contribuir para o planejamento de intervenções e para a preservação das condições externas das edificações.

Nesse cenário, a combinação entre tecnologia, inspeção técnica de fachadas e experiência prática em trabalhos em altura compõe diferentes rotinas de avaliação no setor de manutenção predial.



“Quando você desce na fachada, consegue compreender melhor o comportamento real da estrutura e tomar decisões com mais segurança sobre a obra”, afirma Pablo Dias.