Líderes de Facilities discutem fim do “modo incêndio”

Profissionais responsáveis por grandes operações se reúnem no IFM Summit São Paulo 2026, que acontece em 26 de março no AMCHAM Business Center, na capital paulista. O evento já registra cerca de 80% dos ingressos vendidos. A expectativa é reunir cerca de 500 profissionais de Facilities e Operações, de mais de 300 empresas.

O encontro ocorre em um momento em que empresas com grande presença física têm ampliado o debate sobre eficiência operacional, gestão de ativos e confiabilidade da infraestrutura predial.

A proposta desta edição é discutir como a área pode evoluir de rotinas predominantemente reativas para modelos mais estratégicos baseados em colaboração, dados, inteligência operacional e uso crescente de inteligência artificial na gestão de operações. As inscrições estão abertas no site oficial do evento.

Uma área pouco visível, mas essencial para o funcionamento das empresas

Facilities Management é responsável por coordenar infraestrutura, manutenção, serviços terceirizados, ativos físicos e segurança operacional de ambientes como escritórios, centros logísticos, shoppings, redes de lojas, hospitais e hotéis.

De acordo com a análise da Mordor Intelligence, o mercado brasileiro de Facility Management deve crescer a uma taxa anual superior a 4% até 2027, impulsionado pela terceirização de serviços, digitalização de operações e expansão de infraestruturas corporativas.

Dados indicam desafios estruturais na gestão de Facilities

O levantamento internacional “O estado das operações de FM 2026”, também conduzido pela comunidade IFM, ouviu 281 profissionais de Facilities em 14 países, incluindo empresas da América Latina, Europa e África. Do total de respondentes, 11% atuam no Brasil.

O relatório indica que grande parte das equipes ainda enfrenta desafios estruturais na gestão de suas atividades e rotinas operacionais. Segundo o estudo, 52% dos profissionais definem seus orçamentos com base nos números do ano anterior, enquanto 30% afirmam não ter visibilidade completa sobre os gastos com fornecedores.

O levantamento também indica que 56% das equipes oferecem treinamento apenas no momento da contratação, sem programas contínuos de capacitação.

Tema do evento: sair do ciclo reativo

A edição de 2026 adota como tema “Break the Loop” (Saia do Loop), expressão que faz referência ao desafio enfrentado por muitas equipes de Facilities que ainda operam em um ciclo constante de resolução de emergências, falhas operacionais e excesso de tarefas administrativas.

“Em muitas empresas, as equipes de Facilities ainda trabalham em um ciclo constante de emergências e correções rápidas. O objetivo do Summit é discutir como sair desse modelo e estruturar operações mais previsíveis, com processos claros, colaboração entre áreas e uso mais inteligente de dados”, afirma Scheila Silveira, gerente de Marketing da Infraspeak para a América Latina e integrante da organização do IFM Summit São Paulo.

Executivos de grandes empresas participam dos debates

A programação inclui debates e painéis sobre caminhos para superar esse modelo e estruturar operações previsíveis e integradas, com foco em colaboração entre equipes, uso de dados e inteligência operacional.

Entre os palestrantes confirmados estão líderes responsáveis por operações, infraestrutura e workplace em empresas que operam redes físicas complexas no Brasil e no exterior.

Entre eles estão Fernanda Carvalho, Head de Real Estate e Facilities do Mercado Livre; Lucas Pedro, Senior Regional Facilities & Workplace Experience Manager da Bloomberg; Felipe Araújo, Gerente de Manutenção e Obras da Studio Z; Juliana Cicereli, Head de Projetos Tech do Grupo Rão; e Fabrício Falco, Gerente de Desenvolvimento e Manutenção de Ativos da BFFC.

Também participam executivos e especialistas do ecossistema de soluções e serviços voltados à gestão de infraestrutura e operações, incluindo Fabrício Bistene, da Progen; Felipe Locato, da Sonda; Fernando Gorguet, da Deskbee; Flavio Pimentel, da Neowrk; Gonçalo Meira e Vasco Barbosa, da Nous; Hugo Pereira, do Grupo Orion; Roberta Vasconcellos, da Woba; e Satoshi Yadoya, da Sodexo.

As discussões devem abordar temas como digitalização das operações, gestão de ativos, eficiência operacional, novos modelos de trabalho, uso de dados na tomada de decisão e aplicações práticas de inteligência artificial na gestão de infraestrutura.

A programação inclui ainda sessões conduzidas por especialistas da Infraspeak e representantes da comunidade IFM, como o Líder da Comunidade IFM, Rafael Elias, e o CEO e cofundador da Infraspeak, Felipe Ávila da Costa.

Feira de inovação apresenta soluções para operações físicas

O evento contará também com uma área de exposição dedicada a soluções tecnológicas para gestão de infraestrutura e operações.

Entre as empresas e organizações confirmadas na feira de inovação estão AIDA, ARO, Deskbee, Evolv, Neowrk, Nous, Orion e Sight.

Segundo a organização, o espaço busca aproximar gestores de Facilities de tecnologias e soluções voltadas à eficiência operacional, gestão de ativos, análise de dados e aplicações de inteligência artificial na gestão de operações físicas.

Apoio institucional e comunidade internacional

O IFM Summit São Paulo conta com apoio institucional da Associação Brasileira de Property, Workplace e Facility Management (ABRAFAC) e da Associação Internacional de Facilities Management (IFMA), duas das principais entidades representativas do setor de Facilities Management.

O encontro busca ampliar o debate sobre o papel do Facilities Management na estratégia das empresas, especialmente em organizações com grande presença física e operações distribuídas.

Inscrições

O IFM Summit São Paulo 2026 acontece em 26 de março no AMCHAM Business Center, em São Paulo.

Mais informações e inscrições estão disponíveis aqui.

A organização também disponibiliza um número limitado de ingressos cortesia, que isentam o valor de inscrição de R$ 1.200, destinados a profissionais da área de Facilities Management. Interessados podem consultar a disponibilidade enviando solicitação para ifm@infraspeak.com.