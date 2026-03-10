TTNE anuncia o Prêmio Mundial de Sauna ‘SAUNA37 2026’.
compartilheSIGA
A TTNE Inc. anunciou hoje o “SAUNA37 2026”, o prêmio mundial de sauna que reconhece 37 destinos de sauna em diferentes países e continentes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260308789632/pt/
SAUNA37
Com essa iniciativa, pretendemos contribuir para o crescimento global da cultura da sauna e criar um futuro em que pessoas de todo o mundo possam levar uma vida mais feliz e saudável por meio das saunas.
A TTNE foi fundada por Totonoe Oyakata (Dai Matsuo) e Sauna Master (Daisuke Akiyama), que experimentaram pessoalmente algumas das melhores saunas do mundo. O desejo deles de estabelecer uma cultura de sauna igualmente enraizada no Japão levouàcriação da TTNE.
Agora que as pessoas voltam a ter a oportunidade de explorar experiências de sauna ao redor do mundo, o SAUNA37 tem como objetivo apresentar as diversas e únicas instalações e culturas de sauna existentes em todo o planeta. Por meio dessa iniciativa, buscamos promover a evolução da cultura de sauna no Japão, ao mesmo tempo em que a compartilhamos com o mundo.
A TTNE mantém o compromisso com a evolução global da cultura da sauna, trabalhando continuamente para inspirar e promover seu crescimento em todo o mundo.
SAUNA37
https://www.sauna37.com/
- 37 instalações de sauna indicadas -
- 38° THE BATHHOUSE (Austrália)
- Adventuremine (Suécia)
- Allas Pool (Finlândia)
- Aquardens Verona Spa (Itália)
- ARC (Reino Unido)
- Arctic Bath (Suécia)
- Biome by Corinthia London (Reino Unido)
- Blue Lagoon Iceland (Islândia)
- Capybara Bathing (Austrália)
- Chocho?owskie Termy (Polônia)
- Great Jones Spa (EUA)
- Hotel Jungbrunn (Áustria)
- Hotel Krallerhof (Áustria)
- Hotel Tjampuhan and Spa (Indonésia)
- KAN NO JIGOKU RYOKAN (Japão)
- KEDR Spa & Sauna (Tailândia)
- Kokyu no Ma, Shiriuchi Onsen (Japão)
- Les Bains de Lavey (Suíça)
- Lonna Sauna (Finlândia)
- Nowhere Baths (Singapura)
- OCHIAIRO (Japão)
- Rudas Thermal Bath (Hungria)
- SATAMA Sauna Resort & Spa (Alemanha)
- Scandinave Spa Whistler (Canadá)
- Sense Of Self (Austrália)
- Serlachius Art Sauna (Finlândia)
- Soak Bathhouse - South Yarra (Austrália)
- Soria Moria Sauna (Noruega)
- SPA ONE (Países Baixos)
- Strøm Nordic Spa (Canadá)
- Széchenyi Thermal Bath and Swimming Pool (Hungria)
- Tamina Therme (Suíça)
- Terme Olimia (Eslovênia)
- Thermen Maarssen (Países Baixos)
- Tupaswilla (Finlândia)
- V Spa Hotel and Conference Centre (Estônia)
- Vabali Spa Hamburg (Alemanha)
TTNE
Site oficial e Instagram
TTNE: https://ttne.jp@ttne_official
SHOP TTNE: https://www.ttne.shop
SAUNA SELECT: https://sauna-select.com
SAUNACHELIN: https://www.saunachelin.com@saunachelin_official
SAUNA37: http://sauna37.com@sauna37_official
HARVIA: https://www.harvia.com, https://harvia.jp, @harviaglobal, @harvia.jp
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260308789632/pt/
Contato:
TTNE Inc.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Fonte: BUSINESS WIRE