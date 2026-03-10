TTNE anuncia o Prêmio Mundial de Sauna ‘SAUNA37 2026’.

A TTNE Inc. anunciou hoje o “SAUNA37 2026”, o prêmio mundial de sauna que reconhece 37 destinos de sauna em diferentes países e continentes.

SAUNA37

Com essa iniciativa, pretendemos contribuir para o crescimento global da cultura da sauna e criar um futuro em que pessoas de todo o mundo possam levar uma vida mais feliz e saudável por meio das saunas.

A TTNE foi fundada por Totonoe Oyakata (Dai Matsuo) e Sauna Master (Daisuke Akiyama), que experimentaram pessoalmente algumas das melhores saunas do mundo. O desejo deles de estabelecer uma cultura de sauna igualmente enraizada no Japão levouàcriação da TTNE.

Agora que as pessoas voltam a ter a oportunidade de explorar experiências de sauna ao redor do mundo, o SAUNA37 tem como objetivo apresentar as diversas e únicas instalações e culturas de sauna existentes em todo o planeta. Por meio dessa iniciativa, buscamos promover a evolução da cultura de sauna no Japão, ao mesmo tempo em que a compartilhamos com o mundo.

A TTNE mantém o compromisso com a evolução global da cultura da sauna, trabalhando continuamente para inspirar e promover seu crescimento em todo o mundo.

https://www.sauna37.com/

- 37 instalações de sauna indicadas -

38° THE BATHHOUSE (Austrália) Adventuremine (Suécia) Allas Pool (Finlândia) Aquardens Verona Spa (Itália) ARC (Reino Unido) Arctic Bath (Suécia) Biome by Corinthia London (Reino Unido) Blue Lagoon Iceland (Islândia) Capybara Bathing (Austrália) Chocho?owskie Termy (Polônia) Great Jones Spa (EUA) Hotel Jungbrunn (Áustria) Hotel Krallerhof (Áustria) Hotel Tjampuhan and Spa (Indonésia) KAN NO JIGOKU RYOKAN (Japão) KEDR Spa & Sauna (Tailândia) Kokyu no Ma, Shiriuchi Onsen (Japão) Les Bains de Lavey (Suíça) Lonna Sauna (Finlândia) Nowhere Baths (Singapura) OCHIAIRO (Japão) Rudas Thermal Bath (Hungria) SATAMA Sauna Resort & Spa (Alemanha) Scandinave Spa Whistler (Canadá) Sense Of Self (Austrália) Serlachius Art Sauna (Finlândia) Soak Bathhouse - South Yarra (Austrália) Soria Moria Sauna (Noruega) SPA ONE (Países Baixos) Strøm Nordic Spa (Canadá) Széchenyi Thermal Bath and Swimming Pool (Hungria) Tamina Therme (Suíça) Terme Olimia (Eslovênia) Thermen Maarssen (Países Baixos) Tupaswilla (Finlândia) V Spa Hotel and Conference Centre (Estônia) Vabali Spa Hamburg (Alemanha)

TTNE

Site oficial e Instagram

TTNE: https://ttne.jp@ttne_official

SHOP TTNE: https://www.ttne.shop

SAUNA SELECT: https://sauna-select.com

SAUNACHELIN: https://www.saunachelin.com@saunachelin_official

SAUNA37: http://sauna37.com@sauna37_official

HARVIA: https://www.harvia.com, https://harvia.jp, @harviaglobal, @harvia.jp

TTNE Inc.

contact@ttne.jp