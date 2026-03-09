Kinaxis aposta forte em inovação na próxima Kinexions em Las Vegas

As inscrições para a Kinexions América do Norte, principal conferência global de orquestração de cadeia de suprimentos organizada pela Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), estão oficialmente abertas. O evento, que acontecerá de 1 a 3 de junho em Las Vegas, Nevada, reúne líderes em cadeia de suprimentos, inovadores e profissionais de todo o mundo para explorar como as organizações podem alavancar as tecnologias e estratégias impulsionadas por IA para conectar dados, pessoas e decisões.

Depois de um ano definido por volatilidade de mercado, riscos geopolíticos e disrupções, a conferência deste ano focará em como a orquestração de cadeia de suprimentos permite que as organizações caminhem além do planejamento reativo a fim de construir uma verdadeira adaptabilidade empresarial. Promete ser a Kinexions mais imersiva e mais voltada ao futuro já organizada, tendo sido confirmada a presença do renomado autor, empresário e especialista em inovação Peter Hinssen como palestrante principal.

"A Kinexions sempre foi o lugar onde se reúne o melhor em cadeia de suprimentos para alinhar e compartilhar ideias, repensar o que é possível e acelerar inovação real, e 2026 vai estabelecer um novo padrão", afirmou o CEO da Kinaxis, Razat Gaurav. "O que sempre ouço dos nossos clientes é sobre o desafio de tomar decisões inteligentes relacionadasàcadeia de suprimentos com níveis de mudança e incerteza sem precedentes. Os líderes que estão se destacando são aqueles que estão adotando pensamento orientado por resultados e alavancando a orquestração com agentes alimentada por IA. Estamos animados para dar as boas-vindasànossa comunidade de clientes e parceirosàmedida que eles se reúnem para aproveitar três dias de networking e aprendizado impactantes e para moldar o futuro".

Durante a conferência, os participantes terão a oportunidade de ouvir diretamente de vários clientes da Kinaxis, muitos dos quais estão operando algumas das cadeias de suprimentos mais complexas do mundo, e poderão ver em primeira mão como a plataforma Kinaxis Maestro™ e os Agentes Maestro estão ajudando a transformar os atuais ambientes de cadeia de suprimentos e mergulhar mais a fundo em como a IA está remodelando a tomada de decisões.

Os principais destaques da conferência de 2026 incluem:

Apresentação principal no palco principal realizada por Peter Hinssen , que compartilhará uma perspectiva exclusiva sobre como os líderes podem transformar incertezas em oportunidades e construir organizações ousadas e prontas para o futuro em um mundo "nunca normal", após o lançamento do seu mais recente livro "The Uncertainty Principle".

, que compartilhará uma perspectiva exclusiva sobre como os líderes podem transformar incertezas em oportunidades e construir organizações ousadas e prontas para o futuro em um mundo "nunca normal", após o lançamento do seu mais recente livro "The Uncertainty Principle". Uma programação sólida composta de clientes palestrantes de algumas das cadeias de suprimentos mais complexas e extensas do mundo.

de algumas das cadeias de suprimentos mais complexas e extensas do mundo. Dezenas de sessões , treinamentos práticos, oficinas técnicas aprofundadas e demonstração de inovação de produtos criados para ajudar as organizações a acelerar a adoção de valor.

, treinamentos práticos, oficinas técnicas aprofundadas e demonstração de inovação de produtos criados para ajudar as organizações a acelerar a adoção de valor. A Premiação de Clientes Kinaxis , que reconhece pessoas físicas e organizações que lideram o caminho em termos de inovação, transformação e excelência em cadeia de suprimentos.

, que reconhece pessoas físicas e organizações que lideram o caminho em termos de inovação, transformação e excelência em cadeia de suprimentos. Acesso aos exclusivos anúncios de produtos, recepções para networking e a experiência completa com a comunidade Kinaxis.

Realizada no The Cosmopolitan de Las Vegas, a Kinexions oferecerá um ambiente de aprendizado e conexão, misturando luxo moderno com a energia de um dos destinos mais icônicos do mundo. Os participantes poderão ver primeiro as inovações na nova plataforma e os recursos expandidos dentro do Maestro, reforçando o compromisso da Kinaxis com avançar a orquestração de cadeia de suprimentos para além dos processos de planejamento tradicionais.

As inscrições para a Kinexions América do Norte podem ser feitas em www.kinexions.com.

Para saber mais sobre a Kinaxis e sua plataforma de cadeia de suprimentos líder da indústria, acesse www.kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260309741152/pt/

Relações com a mídia

Erin Boyle | Kinaxis

eboyle@kinaxis.com

+1 519-574-4065

Relações com investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

613-907-7613