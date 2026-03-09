Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Scenic Group Introduz Próxima Fase de Crescimento da Frota com Três Novos Navios Fluviais de Luxo

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
09/03/2026 18:58

compartilhe

SIGA

HOLLYWOOD, Flórida, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Scenic Group anuncia outra expansão significativa da frota, com três novos navios fluviais de luxo a serem incluídos no seu premiado portfólio. Um Emerald Star-Ship e dois Scenic Space-Ships ultraluxuosos, irão ampliar sua presença na Europa e na Ásia em 2027 e 2028. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O anúncio surge num ano em que o Scenic Group comemora 40 anos de inovação, um marco que ressalta a liderança e a visão contínuas da empresa no setor global de cruzeiros fluviais e de iates de luxo. 

Glen Moroney, Presidente e Fundador do Scenic Group, disse: “Nosso compromisso com o lançamento de mais três novos navios fluviais com as marcas Scenic e Emerald Cruises é um exemplo da confiança que temos na forte demanda pela nossa abordagem exclusiva de cruzeiros de luxo. Com a entrega do Scenic Ikon prevista para 2028 e cinco iates e navios fluviais da Emerald Cruises já confirmados, este anúncio marca a próxima fase do crescimento estratégico da nossa frota. Ao confiar o projeto e a construção desses novos navios fluviaisàexpertise da nossa equipe na MKM Yachts, podemos aplicar os mesmos padrões rigorosos, inovação e princípios de design que proporcionaram o sucesso do Scenic Group nos últimos 40 anos.” 

Emerald Nova – lançamento em junho de 2027 no rio Douro
Construído especificamente para o rio Douro, o Emerald Nova se juntará ao Emerald Radiance em Portugal, introduzindo um itinerário mais extenso que explora mais profundamente a região. O Emerald Nova terá dois itinerários, oferecendo aos hóspedes mais opções e flexibilidade para conhecer Portugal. 

Destaques do Douro de 11 dias: O cruzeiro Porto, Salamanca e Vale do Vinho visitará cidades vibrantes e paisagens vinícolas, complementadas por opções de atividades como caminhadas com guias e caiaque.  

Scenic Aria – lançamento em setembro de 2027 no rio Douro
O ultraluxuoso Scenic Aria irá se juntar ao Scenic Azure em Portugal, em dois itinerários exclusivos, o Unforgettable Douro de 11 dias e o Delightful Douro de 8 dias. Os hóspedes terão mais oportunidades de vivenciar o fascinante Rio Douro e os cruzeiros com tudo incluído mais completos da Europa.  

Scenic Spirit II - lançamento no início de 2028 no rio Mekong
Diante do crescimento significativo da demanda, o Scenic expande sua frota no rio Mekong, navegando pelo Vietnã e Camboja. O Scenic Spirit II  oferecerá ainda mais oportunidades para os hóspedes descobrirem as riquezas culturais, as paisagens serenas e a vida autêntica do Sudeste Asiático. 

Este anúncio complementa os novos navios previamente confirmados pelo Scenic Group, incluindo o Emerald Astra, lançado em maio de 2026 no Reno, Meno e Danúbio, e o Emerald Lumi, que fará sua estreia no rio Sena na França em 2027.  

Juntamente com o lançamento dos novos iates de luxo Emerald Kaia em abril de 2026, Emerald Raiya em 2027. Emerald Xara em 2028, e o Scenic Ikon em 2028, esse compromisso com a construção de mais navios representa uma fase de crescimento mais significativa da frota do Scenic Group em quase uma década. 

IMAGENS AQUI - https://www.dropbox.com/scl/fo/vr9khnmo4i0j1vjen2ybl/AC66DbVNKRDYhZNej0ZK8fM?rlkey=08nr71t2cg1akmo897w4radnn&e=2&st=y0k2o82z&dl=0

Além disso,

  • O Scenic Aria e o Emerald Nova já estão com vendas abertas.
  • O Scenic Spirit II já está disponível para pré-registro e será aberto para venda assim que anunciarmos a programação de cruzeiros fluviais na Ásia para 2028-2029, em meados deste ano.

Sobre o Scenic Group

Há mais de 40 anos o Scenic Group redefine as viagens de luxo, conquistando reconhecimento mundial pelos seus premiados cruzeiros fluviais, experiências intimistas em iates e roteiros terrestres meticulosamente planejados. Com um portfólio de marcas renomadas – Scenic Luxury Cruises & Tours, Emerald Cruises & Tours e Mayflower Cruises & Tours – o Scenic Group oferece experiências transformadoras que proporcionam acesso incomparável aos destinos mais deslumbrantes do mundo, em todos os sete continentes.

Os cruzeiros fluviais de ultraluxo da Scenic Luxury Cruises & Tours percorrem a Europa e o Sudeste Asiático, oferecendo viagens cinco estrelas com tudo incluído que elevam a arte de viajar a um novo patamar. Nos oceanos, o Scenic Eclipse, o primeiro Discovery Yachts™ do mundo, é pioneiro em cruzeiros de expedição e descobertas -- exploração com requinte em iates de última geração para que os hóspedes possam explorar regiões polares remotas e destinos isolados nos sete continentes, tudo isso acompanhado de uma gastronomia de categoria internacional, experiências de bem-estar abrangentes e serviço personalizado. Com lançamento previsto para 2028, o Scenic Ikon integrará a frota da Discovery Yacht como uma embarcação de ultraluxo de última geração, projetada para exploração em águas polares e quentes, oferecendo design sofisticado, experiências imersivas e tudo incluído em 21 países e 110 portos na sua temporada inaugural.

Comemorando uma década de excelência em 2024, a Emerald Cruises & Tours continua a expandir sua frota de navios inovadores nos rios e iates de luxo nos oceanos do mundo. Os iates Emerald Azzurra e Emerald Sakara serão acompanhados pelo Emerald Kaia na primavera de 2026, ampliando ainda mais a experiência de cruzeiros de luxo com itinerários pelo Mediterrâneo, Adriático, Caribe, América Central, Seychelles e Oceano Índico. Além disso, o Emerald Astra, com estreia prevista para a primavera de 2026 como o 10º Emerald Star-Ship da frota fluvial, elevará ainda mais a renomada experiência de cruzeiros fluviais Emerald. Em 2027, o 11º Star-Ship, Emerald Lumi, marcará a estreia da marca no Rio Sena, com cruzeiros de ida e volta partindo de Paris. A frota crescerá ainda mais com o Emerald Raiya (2027) e o Emerald Xara (2028), oferecendo novos itinerários exclusivos em superiates em destinos de águas mornas.

O compromisso do Scenic Group com a inovação e a superação de expectativas garante que cada viagem – seja por rio, oceano ou terra – proporcione momentos de encantamento e crie memórias para a vida toda.  

Para mais informações, viagens disponíveis ou reservas em uma próxima viagem, visite www.scenicusa.com ou www.emeraldcruises.com. Os hóspedes também podem ligar para a Scenic pelo telefone (844) 788-7985 ou para a Emerald Cruises pelo telefone (844) 428-8389 ou entrar em contato com seu agente de viagens preferido. Arquivos em alta resolução podem ser solicitados através do contato abaixo. 

CONTATO COM A MÍDIA:   
Alexa Lazerow      
Chefe de Relações Públicas, EUA e América Latina | Scenic Group   
Pr@scenicgroup.com 

Gráfico deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43c1b331-5c2c-4794-8134-5e5acb63e3c1 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9668746)

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay