Benchmark em CSC mapeia excelência operacional no Brasil

A Pesquisa Benchmark em CSC, conduzida pelo IEG, é realizada há mais de 15 anos e já analisou o desempenho de mais de 150 empresas, mapeando práticas de gestão, produtividade, eficiência em custos, grau de automação e nível de serviço.

Todos os anos, o IEG mergulha profundamente nos números, indicadores e processos dos principais CSCs do país para mapear os avanços do modelo, identificar tendências estruturais e compreender como as operações estão evoluindo em relação ao mercado.



O principal objetivo da pesquisa é apoiar as empresas na busca por excelência em performance de processos, por meio da comparação estruturada de indicadores, práticas de gestão e modelos operacionais de CSCs.

A pesquisa é uma fonte de informações estruturadas para líderes que buscam compreender como seus CSCs se posicionam frente ao mercado, além de identificar tendências e oportunidades de evolução.

A metodologia contempla uma visão ampla do modelo de serviços compartilhados, avaliando macroprocessos como requisition to pay, order to cash, fiscal, contabilidade, recursos humanos, tecnologia da informação, facilities e jurídico.



Com base nos resultados, são consolidados rankings que consideram diferentes dimensões estratégicas. O ranking geral avalia o equilíbrio entre custo por transação e nível de serviço; o ranking de maturidade reflete o desempenho nos pilares pessoas, processos, cliente, inovação, cultura e dados; e o ranking de automação reconhece o avanço na adoção de tecnologias que elevam eficiência e produtividade.

Em sua edição mais recente, o Benchmark em CSC 2025 consolidou mais um ciclo de evolução do modelo no país, contando com a participação de empresas de diferentes portes e setores. Além de acessarem insights estratégicos e comparações detalhadas com o mercado, as empresas participantes também concorreram à premiação oficial do estudo, anunciada durante o Shared Services Leadership Forum (SSLF 2025), evento que reuniu cerca de 200 líderes de CSCs.

Mais do que entregar dados e identificar oportunidades de melhoria, o Benchmark em CSC também representa um caminho estruturado e isento para o reconhecimento público da excelência operacional.

Ao final do estudo, o IEG reconhece as empresas com melhor desempenho por meio de uma certificação exclusiva, premia os vencedores nos rankings geral, maturidade e automação durante um evento anual e posiciona a empresa como referência em performance, governança e inovação.

Na última edição, os resultados da Pesquisa Benchmark em CSC foram anunciados durante o Shared Services Leadership Forum 2025 (SSLF 2025), realizado em setembro, em São Paulo, que reuniu cerca de 200 líderes de CSCs. O evento foi palco da premiação oficial das empresas com melhor desempenho no estudo. No ranking geral, as organizações reconhecidas foram: 1º lugar Votorantim, 2º lugar Localiza e 3º lugar Carrefour. No ranking de maturidade, a Votorantim conquistou o 1º lugar. Como novidade, a edição também contou com a categoria ranking de automação, que teve a Votorantim como empresa destaque.

A pesquisa permite que os CSCs compreendam como seus indicadores se comparam aos das principais operações do país, identifiquem gaps reais de performance e construam planos de ação estruturados com base em boas práticas consolidadas.

"Ao longo dos anos, o Benchmark em CSC tem se consolidado como instrumento estratégico para apoiar a tomada de decisão nas empresas brasileiras. Em um cenário cada vez mais competitivo e orientado por dados, decisões ágeis e bem fundamentadas dependem da comparação com referências confiáveis de mercado", segundo Lara Pessanha, sócia do IEG e responsável pela área de Inteligência de Mercado da empresa.

O IEG desenvolve soluções integradas de ensino, pesquisa e consultoria em gestão, apoiando organizações na evolução de seus modelos operacionais e na capacitação de profissionais em competências técnicas, ferramentais e comportamentais.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia