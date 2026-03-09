Marq aluga 220 mil m² em novo empreendimento em Guarulhos

A Marq Logistics (Marq), uma líder global em desenvolvimento e operação de instalações logísticas modernas, anteriormente GLP Brasil, anuncia a locação de 220 mil metros quadrados em seu novo empreendimento em Guarulhos (GLP Guarulhos III) para um cliente global. Segundo dados da consultoria JLL, o acordo representa a maior transação de locação imobiliária em metros quadrados já registrada no setor logístico brasileiro e dará suporte ao cliente em suas operações na região de Guarulhos.

A entrega do GLP Guarulhos III, com área total de 250 mil metros quadrados, está prevista para o quarto trimestre deste ano. Inicialmente concebido como um empreendimento especulativo, o projeto evoluiu para um acordo no modelo build-to-suit (BTS), firmado entre a Marq e a empresa locatária, que prevê a personalização de parte do ativo para atender às necessidades operacionais específicas do cliente.

A decisão do cliente pela locação foi impulsionada por três fatores principais: a infraestrutura moderna, a localização estratégica e as soluções desenvolvidas sob medida para atender operações logísticas de alta complexidade.

“Este acordo marca um momento histórico para a Marq no Brasil e para o mercado logístico como um todo, e estamos orgulhosos de realizar a maior transação imobiliária de locação já registrada no país”, afirma Mauro Dias, Head de Real Estate no Brasil da Ares Management, uma líder em gestão de investimentos alternativos. “Além disso, a locação reflete o alinhamento entre as características do ativo logístico e as necessidades operacionais do cliente dentro do prazo estabelecido”, complementa.

A Marq tem o compromisso de desenvolver ativos logísticos no Brasil, com foco em sustentabilidade. Os seus empreendimentos incorporam tecnologias que reduzem o consumo energético e hídrico, além de utilizarem materiais de menor impacto ambiental, promovendo maior eficiência operacional e contribuindo para a redução de custos. A empresa também busca adotar soluções arquitetônicas que otimizem a circulação de ar e o aproveitamento de iluminação natural, com o objetivo de aprimorar a experiência dos colaboradores de seus clientes. O portfólio da Marq visa atender a padrões globais de certificação para novos empreendimentos, incluindo a certificação LEED ou selos equivalentes de construção sustentável.