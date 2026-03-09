Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Feedback ao líder fortalece confiança e relações no trabalho

Dar feedback à liderança ainda é um desafio para muitos profissionais, mas a prática tem impacto direto na confiança, no bem-estar e na retenção de talentos. Especialista do ManpowerGroup destaca a importância do diálogo estruturado e da escuta ativa para fortalecer relações profissionais e a cultura organizacional.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
09/03/2026 17:58

compartilhe

SIGA
x
Feedback ao líder fortalece confiança e relações no trabalho
Feedback ao líder fortalece confiança e relações no trabalho crédito: DINO

Dar feedback a um líder ainda representa um desafio para muitos profissionais, sobretudo pelo receio de gerar desconforto ou comprometer a relação com a chefia. A dificuldade em estabelecer diálogos abertos com a liderança influencia a confiança nas relações de trabalho e pode impactar o desenvolvimento profissional e a permanência nas organizações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nesse cenário, o feedback direcionado à liderança é compreendido como um instrumento de alinhamento e aprendizado, com potencial para fortalecer as relações profissionais e a dinâmica entre equipes e gestores.

“O feedback funciona como uma via de mão dupla, baseada em diálogo e aprendizado. Quando a conversa é conduzida com empatia e clareza, líderes passam a ter maior consciência do impacto de suas ações, enquanto as equipes se sentem ouvidas e reconhecidas”, afirma Polyana Macedo, gerente-executiva de RPO do ManpowerGroup, consultoria global de soluções em RH.

Segundo a executiva, ao compartilhar percepções construtivamente, os profissionais contribuem para o desenvolvimento do gestor e para a melhoria dos processos, da comunicação interna e do ambiente de trabalho. “Esse tipo de troca fortalece relações e cria bases mais sólidas para a colaboração no dia a dia”, complementa.

Um estudo do ManpowerGroup aponta que 67% dos trabalhadores afirmam confiar em seus líderes, índice associado a níveis mais elevados de bem-estar no trabalho. Para Polyana, o dado reforça a relevância de ambientes onde o diálogo aberto e o feedback frequente sejam práticas estimuladas pelas organizações.

Para que o feedback direcionado à liderança seja produtivo, alguns fatores costumam influenciar positivamente o resultado da conversa. “O momento e o canal escolhidos fazem diferença. Ambientes reservados e adequados favorecem a escuta e reduzem ruídos na comunicação”, explica a executiva. Ela também destaca a importância de focar em comportamentos observáveis, com base em situações concretas e seus impactos, evitando julgamentos pessoais.

Outro aspecto relevante é a escuta ativa durante a conversa. “O feedback deve ser entendido como uma troca. Ao mesmo tempo em que o colaborador compartilha sua percepção, o líder também tem espaço para apresentar seu ponto de vista. Esse equilíbrio fortalece a confiança e a transparência nas relações profissionais”, pontua Polyana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para a especialista, a prática do feedback direcionado à liderança está diretamente associada à maturidade das relações de trabalho. “Dar feedback ao gestor é um sinal de profissionalismo. Quando feito de forma estratégica e respeitosa, contribui para uma cultura de aprendizado contínuo e torna as organizações mais adaptáveis e humanas”, conclui.



Website: https://blog.manpowergroup.com.br/6-tipos-de-feedback-que-voce-precisa-conhecer

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay