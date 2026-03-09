Feedback ao líder fortalece confiança e relações no trabalho

Dar feedback a um líder ainda representa um desafio para muitos profissionais, sobretudo pelo receio de gerar desconforto ou comprometer a relação com a chefia. A dificuldade em estabelecer diálogos abertos com a liderança influencia a confiança nas relações de trabalho e pode impactar o desenvolvimento profissional e a permanência nas organizações.

Nesse cenário, o feedback direcionado à liderança é compreendido como um instrumento de alinhamento e aprendizado, com potencial para fortalecer as relações profissionais e a dinâmica entre equipes e gestores.

“O feedback funciona como uma via de mão dupla, baseada em diálogo e aprendizado. Quando a conversa é conduzida com empatia e clareza, líderes passam a ter maior consciência do impacto de suas ações, enquanto as equipes se sentem ouvidas e reconhecidas”, afirma Polyana Macedo, gerente-executiva de RPO do ManpowerGroup, consultoria global de soluções em RH.

Segundo a executiva, ao compartilhar percepções construtivamente, os profissionais contribuem para o desenvolvimento do gestor e para a melhoria dos processos, da comunicação interna e do ambiente de trabalho. “Esse tipo de troca fortalece relações e cria bases mais sólidas para a colaboração no dia a dia”, complementa.

Um estudo do ManpowerGroup aponta que 67% dos trabalhadores afirmam confiar em seus líderes, índice associado a níveis mais elevados de bem-estar no trabalho. Para Polyana, o dado reforça a relevância de ambientes onde o diálogo aberto e o feedback frequente sejam práticas estimuladas pelas organizações.

Para que o feedback direcionado à liderança seja produtivo, alguns fatores costumam influenciar positivamente o resultado da conversa. “O momento e o canal escolhidos fazem diferença. Ambientes reservados e adequados favorecem a escuta e reduzem ruídos na comunicação”, explica a executiva. Ela também destaca a importância de focar em comportamentos observáveis, com base em situações concretas e seus impactos, evitando julgamentos pessoais.

Outro aspecto relevante é a escuta ativa durante a conversa. “O feedback deve ser entendido como uma troca. Ao mesmo tempo em que o colaborador compartilha sua percepção, o líder também tem espaço para apresentar seu ponto de vista. Esse equilíbrio fortalece a confiança e a transparência nas relações profissionais”, pontua Polyana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para a especialista, a prática do feedback direcionado à liderança está diretamente associada à maturidade das relações de trabalho. “Dar feedback ao gestor é um sinal de profissionalismo. Quando feito de forma estratégica e respeitosa, contribui para uma cultura de aprendizado contínuo e torna as organizações mais adaptáveis e humanas”, conclui.