Carnaval movimenta R$ 15 milhões em cartões multibenefícios

O Carnaval segue como um dos períodos mais estratégicos para o consumo no Brasil. Dados da Biz, empresa de multibenefícios flexíveis e hipersonalizados, mostram que os brasileiros, em 2026, movimentaram R$ 15,7 milhões em cartões de benefício da empresa nas categorias de Vale-Alimentação e Vale-Refeição, o que representa crescimento de 61% em relação a 2025, quando o volume total foi de R$ 9,7 milhões. Já o?número total de transações praticamente dobrou, passando de 146,9 mil para 288,4 mil operações, alta de 96%, o que reforça a consolidação da data como um dos principais picos sazonais de consumo.

A análise do comportamento de consumo, que considerou os períodos pré, durante e pós-festividade (de 6/2 até 24/2), revela que o Carnaval não gera apenas aumento pontual de gastos, mas uma reorganização estratégica do orçamento do trabalhador.

“O que os números mostram é que o brasileiro usa o benefício de forma estratégica. Antes do Carnaval, ele se organiza; durante a festa, prioriza conveniência e lazer; depois, ajusta o orçamento. Isso revela maturidade financeira e reforça a importância de benefícios que acompanhem a realidade de consumo das pessoas”, afirma Clayton Pedro, Advisor da Biz.

Dados detalhados por período

Neste ano, a semana que antecedeu a folia (de 6 a 12/2) concentrou o maior volume financeiro do período analisado, com R$ 8,21 milhões movimentados, um salto de 344% em comparação aos R$ 1,85 milhão registrados na semana pré-Carnaval de 2025. O dado indica antecipação de compras e planejamento financeiro por parte dos trabalhadores, que reforçaram os gastos principalmente em mercados, atacadistas e mercearias para se organizar antes do feriado.

Já na semana oficial do Carnaval (13/2 a 18/2), o volume total chegou a R$ 4,44 milhões, patamar próximo ao observado em 2025, quando o período movimentou R$ 4,68 milhões. Durante o período da festividade, observa-se migração mais intensa para refeições fora do lar. Em 2026, o valor total gasto em restaurantes, bares e lanchonetes foi de R$ 3,48 milhões, crescimento de 63% frente aos R$ 2,13 milhões de 2025. O ticket médio, especificamente em restaurantes, ficou em R$ 54,73.

“O avanço expressivo foi puxado principalmente por lanchonetes, que cresceram 87%, e restaurantes, com alta de 50% em relação ao ano anterior, sinalizando maior busca por conveniência e alimentação rápida durante os dias de festa”, explica Clayton.

Em relação aos sete dias posteriores ao Carnaval (19/2 a 24/2), as compras somaram R$ 3,06 milhões, retração de 31% em relação à semana pré-folia, mas em linha com o comportamento observado em 2025, quando o período registrou R$ 3,21 milhões. “O movimento evidencia ajuste orçamentário e retomada gradual da rotina. Após o pico de consumo, o trabalhador reorganiza seus gastos para equilibrar o orçamento no restante do mês”, pontua o executivo.

Cartão de benefícios como instrumento de organização financeira

Segundo Clayton Pedro, o crescimento e o comportamento de gastos observado em 2026 indicam não apenas aquecimento econômico, mas também maior confiança no uso dos cartões de benefícios como ferramenta de planejamento. “Os dados mostram que o brasileiro antecipa compras, direciona recursos para lazer durante o Carnaval e depois reorganiza o orçamento. Isso demonstra que o benefício deixou de ser apenas complementar e passou a ser um instrumento ativo de gestão financeira”, frisa.

Dentro deste cenário, o benefício não é considerado apenas um complemento salarial, mas um instrumento de organização financeira e bem-estar. A expansão de 66% no volume financeiro total movimentado em 2026 reforça como a flexibilidade no uso impacta diretamente o comportamento de consumo.

“Quando há liberdade para utilizar o benefício conforme a necessidade individual, o colaborador consegue direcionar melhor seus recursos. Permitir que cada pessoa escolha onde e como utilizar seus valores fortalece a relação com a empresa e gera impacto real na qualidade de vida. O planejamento é fundamental para que os gastos cubram as necessidades do mês, mas a flexibilidade é o que garante autonomia”, conclui Pedro.

Os dados apresentados foram extraídos da base Biz referente ao período, considerando exclusivamente transações classificadas como vale-refeição e vale-alimentação, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). O levantamento considera três períodos: semana anterior ao Carnaval, semana da festa e semana posterior, nos anos de 2025 e 2026.