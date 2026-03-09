Clínica Aloe inaugura em Brasília, na Asa Sul

Após mais de um ano de planejamento, a Clínica Aloe inicia suas atividades em Brasília, na Asa Sul, com uma proposta que vai além da estética convencional. O novo espaço nasce com foco na medicina estética baseada em ciência, na personalização dos cuidados e na segurança como valor central.

O movimento acompanha um cenário de forte crescimento do setor. De acordo com a pesquisa mais recente da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), divulgada em 2024 com dados consolidados de 2023, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de procedimentos estéticos, atrás apenas dos Estados Unidos. Foram mais de 3,3 milhões de procedimentos realizados no país em 2023, sendo cerca de 1,9 milhão não cirúrgicos, como toxina botulínica, preenchimentos e tecnologias a laser. O levantamento aponta ainda crescimento global de 7,2% nos procedimentos minimamente invasivos em relação ao ano anterior, refletindo uma tendência clara: pacientes buscam resultados naturais, menor tempo de recuperação e, sobretudo, segurança clínica.

Com 120 metros quadrados de área clínica, a Aloe passa a ocupar o mesmo endereço da tradicional Clínica Nagel, reconhecida pelos cuidados especializados e tratamentos voltados à saúde dos pés. Dessa forma, a escolha reforça a continuidade de um endereço já consolidado na Asa Sul.

O projeto foi idealizado pela médica Dra. Karoline Araújo, formada pela Universidade Católica de Brasília, com residência médica em Clínica Médica pela Escola Superior de Ciências da Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e especialização em Medicina Estética pelo Instituto Brasileiro de Ensino. “A Aloe nasce estruturada sobre pilares que dialogam diretamente com o público AA e A, exigente, bem-informado e criterioso, que valoriza excelência técnica, atendimento médico altamente qualificado e experiências personalizadas com padrão elevado de segurança”, afirma Karoline.

Inspirado na natureza, o nome faz referência às propriedades regeneradoras da planta e traduz a filosofia do espaço: embelezar com naturalidade, respeitando a individualidade e os limites de cada paciente. “A estética precisa caminhar junto com a saúde. Aqui, cada tratamento começa com uma consulta médica criteriosa, sem protocolos engessados, sempre com base científica e foco absoluto na segurança”, reforça a médica.

A atuação da clínica se estrutura em três frentes principais: beleza, com procedimentos estéticos faciais e corporais com a Dra. Karoline Araújo; emagrecimento, sempre com acompanhamento médico e nutricional com o nutrólogo Leonardo Vieira; e desempenho esportivo, voltado à performance, hipertrofia e qualidade de vida, sob orientação especializada da médica Daniella Khouri.

Entre as tecnologias estão o laser CO? fracionado, reconhecido como padrão ouro no tratamento de rugas e cicatrizes de acne, e o Liftera 2, aparelho de última geração para flacidez facial, melhora do contorno facial e qualidade da pele. O espaço oferece ainda procedimentos como toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno, MMP associada à luz vermelha e tratamentos corporais voltados à definição e à firmeza da pele.

“A tecnologia é uma grande aliada, mas ela não substitui o olhar médico. Muitos procedimentos são totalmente dependentes do profissional, e é essa combinação entre formação, experiência e recursos tecnológicos que garante resultados seguros e naturais”, destaca a responsável técnica.

No campo do emagrecimento, a clínica reforça seu compromisso com a ética médica, realizando prescrições apenas quando há indicação clínica, seguindo protocolos rigorosos de segurança e rastreabilidade. A proposta é tratar a estética como extensão da saúde, e não como tendência passageira.



Clínica Aloe

Endereço: CLS 414 - Bloco B - loja 3 - Asa Sul – Brasília



Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Informações e agendamentos: aloemedicinaestetica@gmail e (61) 9 9234-4275



Redes sociais: @aloemedicina