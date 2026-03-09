Armored Dawn confirma show em São Paulo no Manifesto Bar

A banda Armored Dawn realizará um show no Manifesto Bar, dia 14/3 (sábado) às 19h. A apresentação ocorrerá em um período em que o grupo consolida sua atuação no cenário do rock e heavy metal, após passagens por diferentes mercados internacionais, incluindo turnês e festivais na Europa e nos Estados Unidos, onde dividiu o palco com nomes expressivos do gênero.

O repertório selecionado para a data percorrerá as diferentes fases da discografia da banda, apresentando composições que unem a estrutura do heavy metal tradicional a elementos da sonoridade contemporânea. O evento no Manifesto Bar buscará estabelecer uma dinâmica de proximidade entre os músicos e o público, característica que tem fundamentado as apresentações do grupo em ambientes dedicados à vertente do rock e do metal na capital paulista.

Ao longo de sua trajetória, a Armored Dawn tem pautado seu trabalho pela execução técnica e pela produção de performances ao vivo, desenvolvendo uma identidade sonora baseada em arranjos de guitarras e composições vocais específicas. A experiência acumulada em palcos internacionais contribuiu para a estruturação de suas apresentações, que priorizam a entrega de um conteúdo autoral alinhado aos padrões técnicos do mercado global de música pesada.

A estrutura do show no dia 14 contará com elementos centrais do trabalho do grupo, como o uso de riffs e harmonias que definem suas faixas mais conhecidas, além da execução de materiais preparados para esta data específica. O Manifesto Bar, ponto de referência para o gênero em São Paulo, servirá de base para a execução do cronograma musical, explorando a acústica do local para reforçar a sonoridade característica que a banda desenvolveu em seus anos de atividade.