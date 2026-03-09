Andersen divulgará resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025

A Andersen Group Inc. (NYSE: ANDG) (“Andersen”), líder no fornecimento de serviços independentes de consultoria tributária, de avaliação e financeira para pessoas físicas, escritórios familiares, empresas e fundos nos Estados Unidos, divulgará seus resultados financeiros para o ano fiscal completo e o quarto trimestre de 2025 após o fechamento do mercado na terça-feira, 17 de março de 2026.

O CEO e presidente do Conselho da Andersen, Mark L. Vorsatz, e o diretor financeiro da Andersen, Neal Livingston, realizarão uma teleconferência para discutir os resultados financeiros da Andersen na terça-feira, 17 de março de 2026, às 17h (horário do leste dos EUA).

Os participantes podem acessar a transmissão online em https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=J3Hvslre. O link para a gravação da transmissão será arquivado no site de Relações com Investidores da Andersen, em investor.andersen.com, algumas horas após o evento e permanecerá disponível por seis meses.

Sobre a Andersen

A Andersen é uma empresa líder no fornecimento de serviços independentes de consultoria tributária, de avaliação e financeira para pessoas físicas, escritórios familiares, empresas e fundos de investimento alternativos nos Estados Unidos. A abordagem diferenciada da Andersen para o atendimento ao cliente está fundamentada em valores essenciais que enfatizam a responsabilidade, a transparência e a prestação de serviços independentes e de alta qualidade de forma integrada. Globalmente, a Andersen está presente em mais de 180 países através de sua plataforma global de firmas membro e colaboradoras, que oferecem serviços tributários, jurídicos, de avaliação e consultoria em mais de 1.000 localidades, com mais de 3.000 sócios e 50.000 profissionais.

Gregory Vistica, Diretor-Geral de Relações com Investidores

greg.vistica@andersen.com