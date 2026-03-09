VERT reúne oito certificações ANBIMA no mercado de capitais

O grupo VERT reuniu em seu portfólio certificações da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) em oito frentes de atuação: Administração Fiduciária, Controladoria de Ativos, Custódia, Coordenação de Ofertas Públicas, Distribuição de Produtos de Investimento, Escrituração, Gestão de Recursos e Securitização.

A certificação de Administração Fiduciária, a mais recente do portfólio, consolida a presença da empresa em segmentos estratégicos do mercado de capitais brasileiro.

Administração Fiduciária impulsiona expansão

Entre as certificações do portfólio, o selo de Administração Fiduciária é um marco estrutural para a VERT. A chancela viabilizou a entrada da empresa nesse segmento e tem impulsionado seu crescimento, nos colocando no Ranking ANBIMA de Administração de Fundos de Investimento para FIDCs ao longo de 2025. Para Felipe Rogado, diretor e sócio da VERT, as certificações vão além do cumprimento regulatório.

"Os selos atestam a nossa aderência às políticas e processos utilizados na administração e gestão dos fundos, assegurando decisões técnicas alinhadas às regras estabelecidas e à disponibilização de informações consistentes aos cotistas", afirma Rogado.

Segundo o executivo, as certificações estão associadas ao cumprimento de rotinas de controle e compliance descritas nos códigos de autorregulação, padrão que a ANBIMA exige das instituições certificadas e que pressupõe conformidade com requisitos operacionais, controles internos e políticas de governança.

Atuação no segmento de securitização

No segmento de securitização, a certificação ANBIMA sinaliza o alinhamento da instituição às práticas de estruturação e acompanhamento de operações, incluindo mecanismos de controle e relacionamento com investidores. Gabriel Lopes, sócio responsável pela área comercial da VERT, destaca o papel do reconhecimento externo nesse mercado.

"A ANBIMA estabelece práticas reconhecidas pelo mercado financeiro. O selo confirma nossa aderência a esses padrões, especialmente na securitização", diz Lopes.

Distribuição e coordenação de ofertas

Na frente de Distribuição de Produtos de Investimento e Coordenação de Ofertas Públicas, as certificações reforçam a credibilidade da VERT DTVM junto a investidores institucionais, emissores e demais participantes do mercado. Paulo Moreira, da VERT DTVM, explica o efeito prático das chancelas no dia a dia das operações.

"Cada selo garante para o cliente que a VERT DTVM trabalha em conformidade com os manuais de melhores práticas da ANBIMA para distribuição e coordenação dos produtos financeiros oferecidos no mercado. O efeito é positivo, pois reforça a confiança de que as melhores práticas serão integralmente observadas em todo o processo, em estrita aderência aos manuais estabelecidos pelo mercado", afirma Moreira.

O conjunto de certificações contribui para maior previsibilidade e fluidez na estruturação e execução das operações, com maior aderência às normas ao longo do ciclo das ofertas.

Autorregulação como vetor de crescimento

No mercado de capitais brasileiro, os sistemas de autorregulação da ANBIMA funcionam como mecanismo de padronização de práticas, redução de assimetrias de informação e sinalização de qualidade institucional. Com essas certificações, a VERT demonstra adesão abrangente aos códigos vigentes, o que contribui para o fortalecimento de sua estrutura de governança e para o aprimoramento contínuo de práticas voltadas à inovação.