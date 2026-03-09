Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Congress Brazil Mobile & Expo 2026 abre credenciamento

O Congress Brazil Mobile & Expo 2026 (CBM), um dos principais encontros do ecossistema mobile no país, abre o credenciamento para cobertura de imprensa. O evento reúne líderes, especialistas e empresas para debater inovação, tecnologia e os rumos do varejo mobile no Brasil.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
09/03/2026 15:34

compartilhe

SIGA
x
Congress Brazil Mobile & Expo 2026 abre credenciamento
Congress Brazil Mobile & Expo 2026 abre credenciamento crédito: DINO

O Congress Brazil Mobile & Expo 2026 (CBM), um dos principais encontros do ecossistema mobile no país e que reúne líderes, especialistas e empresas para debater inovação, tecnologia e os rumos do varejo mobile no Brasil, abre o credenciamento para a cobertura de imprensa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Organizado pelo Grupo Eletrolar, o evento será realizado de 20 a 22 de março, das 11h às 20h, no Distrito Anhembi, em São Paulo, e terá no palco nomes como Thiago Nigro (Canal Primo Rico), Alfredo Soares (G4 Educação), Monique Evelle (Shark Tank Brasil), Bruno Romano e Eduardo Feldberg (Canal Primo Pobre). A programação inclui trilhas sobre varejo, marketing, meios de pagamento, logística, tecnologia e dados.

O CBM reunirá mais de 300 expositores e 500 marcas, entre fabricantes, distribuidores, startups, fintechs e empresas de tecnologia, com expectativa de receber cerca de 10 mil visitantes. Entre as marcas confirmadas, estão: Atena Égide, Atlântico Eletrônicos, Aurafit, Cardoso Soluções, Grupo VR, HRebos, Implastec, MercadoPhone, MobSystem, Quartt, Shield, Zane Apple, Wiwu, IgestPro, Nexa, entre outras.

O credenciamento exclusivo para jornalistas está disponível neste link. A credencial é pessoal e intransferível.

Serviço:

Congress Brazil Mobile & Expo 2026

Data: 20 a 22 de março    

Horário: das 11h às 20h 

Local: Distrito Anhembi 

Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1209 – Portão P38 - Santana, São Paulo, SP

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Informações: Congress Brazil Mobile?



Website: https://congressbrazilmobile.com/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay