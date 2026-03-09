Congress Brazil Mobile & Expo 2026 abre credenciamento
O Congress Brazil Mobile & Expo 2026 (CBM), um dos principais encontros do ecossistema mobile no país, abre o credenciamento para cobertura de imprensa. O evento reúne líderes, especialistas e empresas para debater inovação, tecnologia e os rumos do varejo mobile no Brasil.
Organizado pelo Grupo Eletrolar, o evento será realizado de 20 a 22 de março, das 11h às 20h, no Distrito Anhembi, em São Paulo, e terá no palco nomes como Thiago Nigro (Canal Primo Rico), Alfredo Soares (G4 Educação), Monique Evelle (Shark Tank Brasil), Bruno Romano e Eduardo Feldberg (Canal Primo Pobre). A programação inclui trilhas sobre varejo, marketing, meios de pagamento, logística, tecnologia e dados.
O CBM reunirá mais de 300 expositores e 500 marcas, entre fabricantes, distribuidores, startups, fintechs e empresas de tecnologia, com expectativa de receber cerca de 10 mil visitantes. Entre as marcas confirmadas, estão: Atena Égide, Atlântico Eletrônicos, Aurafit, Cardoso Soluções, Grupo VR, HRebos, Implastec, MercadoPhone, MobSystem, Quartt, Shield, Zane Apple, Wiwu, IgestPro, Nexa, entre outras.
O credenciamento exclusivo para jornalistas está disponível neste link. A credencial é pessoal e intransferível.
Serviço:
Congress Brazil Mobile & Expo 2026
Data: 20 a 22 de março
Horário: das 11h às 20h
Local: Distrito Anhembi
Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1209 – Portão P38 - Santana, São Paulo, SP
Informações: Congress Brazil Mobile?
Website: https://congressbrazilmobile.com/