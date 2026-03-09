Radial seleciona Riskified para fornecer proteção contra fraudes em pagamentos e reembolsos/devoluções para sua carteira de clientes comerciantes

A Riskified (NYSE: RSKD), líder em inteligência de riscos e fraudes no comércio eletrônico, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Radial, uma importante empresa de logística terceirizada que se tornará a Paxon ainda este ano. A Radial integrará a plataforma com inteligência artificial da Riskified para ajudar seus comerciantes a aprovar pedidos mais legítimos e reduzir as perdas com fraudes de pagamento, incluindo muitos comerciantes que usam o Shopify como plataforma de comércio eletrônico.

A Radial oferece suporte a muitas das marcas de varejo mais reconhecidas do mundo com uma rede global de atendimento de comércio eletrônico de mais de 20 centros na América do Norte, ajudando os comerciantes a entregar pedidos de forma rápida e econômica. Ao trazer a decisão de fraude com tecnologia de IA da Riskified para seu ecossistema de comércio, a Radial oferece aos comerciantes a capacidade cirúrgica de calibrar a experiência de checkout de acordo com o risco, sem retardar o atendimento. Isso também oferece suporte a marcas que buscam se expandir para novos mercados.

A Riskified capacita os clientes da Radial com decisões precisas e em tempo real sobre fraudes no momento do checkout, aprovando ou recusando transações com resultados garantidos, ao mesmo tempo em que assume total responsabilidade financeira por estornos por fraude. Isso é possível graças ao aprendizado de máquina avançado eàvasta rede global de comerciantes da Riskified.

Além da prevenção de fraudes no checkout, a parceria abre caminho para que a Radial expanda suas ofertas com a solução Policy Protect da Riskified. O Policy Protect revela as verdadeiras identidades, históricos de compras e padrões de abuso por trás de cada pedido e reclamação, permitindo que os lojistas implementem políticas altamente eficazes que previnem reclamações fraudulentas ou abusivas, ao mesmo tempo que continuam a recompensar os clientes fiéis.

As equipes da Radial também podem aproveitar a plataforma Dispute Resolve da Riskified para otimizar o gerenciamento de estornos (chargebacks) e simplificar a forma como as disputas são tratadas em nome de seus lojistas. O Dispute Resolve centraliza os dados e reduz o esforço manual, ajudando a Radial a recuperar a receita com mais eficiência.

“A Radial construiu uma rede de fulfillment escalável e um conjunto de soluções de comércio que ajudam as marcas a entregar pedidos com rapidez e confiabilidade”, disse Michael Habermann, diretor sênior de Soluções Comerciais da Radial. “Ao firmarmos parceria com a Riskified, estamos fortalecendo esse ecossistema com inteligência avançada de prevenção a fraudes, permitindo que nossos clientes de marca operem com mais eficiência, protejam a receita e criem uma experiência mais fluida ao longo de todo o ciclo de vida do comércio eletrônico.”

“A Radial oferece profunda expertise em comércio e fulfillment para alguns dos varejistas mais sofisticados do mundo”, disse Max Meister Admoni, chefe global de Parcerias da Riskified. “Ao combinar a escala e a solidez operacional da Radial com a inteligência de fraude e risco baseada em IA da Riskified, ajudamos os comerciantes a aprovar mais pedidos legítimos com confiança, eliminar o risco de chargebacks e combater de forma inteligente abusos de reembolsos e devoluções, preservando ao mesmo tempo excelentes experiências para os clientes.”

Para obter mais informações, encontre as equipes da Radial e da Riskified na MRC Vegas 2026, de 16 a 19 de março, no estande da Riskified, nº 201. Descubra como a Riskified capacita os principais varejistas do mundo a aprovar com confiança mais pedidos de comércio eletrônico, bloqueando fraudes e protegendo políticas generosas.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita empresas a impulsarem o crescimento do comércio eletrônico ao superar os desafios de risco. Muitas das maiores marcas do mundo e companhias de capital aberto que vendem online contam com a Riskified para obter proteção garantida contra chargebacks, combater fraudes e abusos de políticas em larga escala e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco em ecommerce, cientistas de dados e pesquisadores do setor, a plataforma de inteligência de risco e fraude da Riskified, impulsionada por IA, analisa o indivíduo por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados em identidade. Saiba mais em riskified.com.

Sobre a Radial

A Radial, que passará a se chamar Paxon, é a maior provedora de fulfillment 3PL da América do Norte, oferecendo também soluções integradas de pagamento, detecção de fraudes e omnichannel para marcas modernas e corporativas. A empresa é uma divisão da Bnode, especialista digital em logística de encomendas de pequeno porte, com operações na Europa, na América do Norte e na região Ásia-Pacífico. Com base em mais de 40 anos de experiência no setor, a Radial adapta seus serviços e soluções para se alinhar estrategicamente às necessidades específicas de cada marca. Nossa equipe apoia as marcas na superação de desafios comuns do e-commerce, desde um fulfillment escalável e flexível, que garante consistência nas entregas, até a garantia de transações seguras. Com o compromisso de cumprir cada promessa, do cliqueàentrega, a Radial capacita as marcas a navegar no dinâmico cenário digital com confiança e capacidade para oferecer uma experiência de e-commerce fluida, segura e superior.

