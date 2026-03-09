Projeto registra memórias familiares por meio de receitas e histórias
O projeto “O Sabor de Nossas Origens” registra memórias familiares por meio de receitas e histórias de antepassados, uma iniciativa da curadora e escritora Lani Goeldi que busca eternizar sabores e saberes.
Uma receita de família raramente é apenas uma receita. Ela carrega gestos, lembranças e modos de viver que atravessam gerações. É a partir dessa percepção que surge o projeto O Sabor de Nossas Origens, uma iniciativa cultural que reúne relatos de pessoas que preservam na memória pratos, temperos e formas de preparo herdados de seus antepassados.
A proposta do projeto é registrar entrevistas com participantes que compartilham lembranças ligadas à cozinha de suas famílias. Em cada encontro, as receitas aparecem acompanhadas de histórias que revelam trajetórias de vida, migrações, costumes e afetos transmitidos entre gerações.
A pesquisa é conduzida pela curadora cultural Lani Goeldi, que desenvolve o trabalho com foco na valorização da memória cotidiana e dos saberes transmitidos oralmente. O projeto parte da ideia de que a culinária doméstica também é um patrimônio cultural, muitas vezes preservado apenas pela lembrança de quem aprendeu a cozinhar observando pais, avós e outros familiares.
Segundo a curadora, tudo começou quando encontrou um livro de receitas de seus avós e percebeu que muitos dos pratos só provou na sua infância, mas ainda se lembra do bem-estar que causava ao prová-los. Assim, enfatiza que registrar essas narrativas é uma forma de reconhecer que a história cultural de uma comunidade também está presente nas cozinhas das casas. “Quando alguém conta a história de uma receita, está falando também de suas origens, de deslocamentos familiares e de modos de viver que muitas vezes não aparecem nos registros formais da história”, afirma.
O projeto está em fase de ampliação e convida pessoas interessadas em compartilhar memórias culinárias de suas famílias a participar das entrevistas. Receitas antigas, modos de preparo tradicionais e lembranças relacionadas à comida podem integrar o acervo em construção.
A iniciativa busca reunir relatos que evidenciem a diversidade cultural presente nas cozinhas brasileiras e preservar essas histórias como parte da memória coletiva.
Participação
Pessoas que desejam contribuir com o projeto podem entrar em contato pelas redes sociais da curadora ou manifestar interesse em participar das próximas entrevistas através do e-mail: contato@goeldi.com.br
Sobre o projeto
O Sabor de Nossas Origens é um projeto cultural dedicado à coleta e registro de histórias ligadas à culinária familiar, reunindo relatos que conectam gastronomia, memória e identidade cultural, envolvendo uma equipe multidisciplinar que finalizará o projeto por meio de um livro digital.
Website: https://www.linkedin.com/in/lanigoeldi/