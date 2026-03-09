Economia da Flórida cresce e amplia influência global

A Flórida tem se consolidado como uma das economias mais dinâmicas dos Estados Unidos, operando em uma categoria própria dentro do país. Com um Produto Interno Bruto (PIB) superior a US$ 1,7 trilhão, o estado ocupa atualmente a 15ª posição entre as maiores economias do mundo, superando países como a Espanha e se aproximando da Austrália. Projeções da Florida Chamber Foundation indicam que a Flórida deve entrar na lista das dez maiores economias globais até 2030, reforçando sua relevância internacional.



Esse desempenho reflete fatores estruturais que sustentam a força econômica do estado. De acordo com André Trevelin, diretor de Operações Internacionais da Villa Boa Inc, a Flórida foi eleita a economia número 1 dos Estados Unidos em ambiente de negócios, geração de empregos, expansão do PIB e criação de empresas.

“A liderança da Flórida não se dá apenas pelo tamanho absoluto do PIB, mas por sua competitividade geral. O estado combina crescimento acelerado, ambiente regulatório favorável e capacidade de atrair empresas e investidores em escala global”, afirma.



Segundo o executivo, entre os elementos que sustentam essa eficiência está o sistema financeiro. “A Flórida combina baixa carga tributária, sem imposto de renda estadual, controle de gastos públicos e um ambiente regulatório que estimula crédito. Isso pode atrair capital e facilitar o financiamento corporativo e imobiliário, criando condições para expansão econômica contínua”, explica André Trevelin.



Esse ambiente tem contribuído para consolidar o estado como um dos principais hubs globais de luxo. Dados divulgados pela revista Forbes mostram que cerca de 426 imóveis acima de US$ 10 milhões foram comercializados na Flórida em 2025, evidenciando a força do mercado imobiliário de alto padrão.



“O crescimento contínuo do PIB e a atratividade para investidores estrangeiros fortalecem segmentos premium e ampliam a presença de marcas e serviços de luxo. A Flórida se tornou referência para capital sofisticado e investidores de alto patrimônio, que encontram um mercado em expansão”, destaca o diretor.



Trevelin ressalta que os investimentos em infraestrutura também desempenham papel central nesse processo. Embora os dados oficiais não detalhem valores específicos, o reconhecimento da Flórida como a economia número 1 dos EUA reflete os resultados de investimentos em mobilidade, serviços e estruturas que podem reduzir custos e conectar mercados.



“Esses investimentos impulsionam setores sofisticados e ampliam o consumo premium de residentes e turistas, fortalecendo ainda mais o ecossistema econômico do estado”, pontua André Trevelin.



A perspectiva global da Flórida é igualmente relevante. Com o valor elevado do PIB, o estado rivaliza com economias nacionais e projeta ampliar sua influência nos próximos anos. “A Flórida deve continuar lançando um perfil global competitivo, atraindo investimentos e ampliando sua relevância internacional. O estado já opera como uma economia em categoria própria dentro dos EUA, com indicadores que rivalizam com países inteiros”, avalia o executivo.



Para o diretor da Villa Boa Inc, a combinação de fatores como ambiente de negócios favorável, atração de empresas e investidores, além da valorização consistente de ativos de alto padrão, explica por que a Flórida tem se destacado. “O estado reúne condições que o colocam em patamar diferenciado. Mais do que competir com outros estados como Califórnia, Texas e Nova York, a Flórida construiu um ecossistema que rivaliza com economias nacionais e está se consolidando como referência global”, conclui André Trevelin.



