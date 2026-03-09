A MariaDB adquire a GridGain: Arquitetando a base em tempo real para a empresa com agentes

A MariaDB plc anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a GridGain Systems, Inc., pioneira em computação de memória e criadora do Apache Ignite de código aberto. Ao combinar o banco de dados relacional da MariaDB, pronto para IA, com o poder escalável de memória da GridGain, a MariaDB está estabelecendo um novo padrão da indústria: infraestrutura de dados em submilissegundos para a era dos agentes.

Reduzindo a Lacuna de Latência da IA

À medida que as empresas migram de chatbots passivos para IA agente – sistemas autônomos que raciocinam, planejam e executam tarefas – elas rapidamente se veem limitadas pelas arquiteturas de dados tradicionais. Os agentes de IA exigem acesso em tempo real a conjuntos de dados massivos, sem atrito. Esta aquisição preenche essa lacuna ao combinar:

Confiabilidade da MariaDB: Integridade transacional comprovada e compatível com ACID para os dados mais sensíveis do mundo, com capacidade vetorial nativa e suporte a IA.

Velocidade da GridGain: Processamento de memória e em escala extrema que elimina o impacto do disco rígido no desempenho.

“O crescimento das cargas de trabalho com agentes impôs demandas sem precedentesàinfraestrutura corporativa, fazendo com que os requisitos explodissem e exigindo um nível de escala e latência inferior a um milissegundo que os sistemas tradicionais simplesmente não foram projetados para suportar”, disse Rohit de Souza, CEO da MariaDB plc. “Ao unir a plataforma MariaDB com a grade de dados de memória da GridGain, estamos entrando em uma nova categoria. Isso nos permite oferecer uma alternativa aberta, escalável e de alto desempenhoàdependência rígida da Oracle eàcomplexidade fragmentada dos hiperescaladores.”

A MariaDB é a solução de confiança de milhares de empresas e milhões de desenvolvedores em todo o mundo, oferecendo um caminho de atualização transparente a partir da Oracle MySQL e uma migração simplificada para aqueles que estão deixando a Oracle.

Impulsionando as principais marcas globais com uso intensivo de dados

Com a aquisição, a MariaDB dará suporte a uma lista seleta de líderes globais que exigem dados sempre disponíveis e sempre rápidos, incluindo:

Serviços financeiros: American Express, Barclays, BNP Paribas, Citi, DBS, Deutsche Bank, RBC e State Street Corporation.

Tecnologia: HPE, Motorola Solutions e Red Hat.

Telecomunicações: Nokia, Optiva, Reliance Jio, Telecom Italia, Verizon e Virgin Media O2.

Logística e serviços: American Airlines, UPS, XPO Logistics e 24 Hour Fitness.

Uma plataforma unificada para um mundo híbrido

A empresa autônoma exige dados instantâneos sem comprometer a durabilidade ou a confiabilidade. Os hiperescaladores geralmente oferecem isso como serviços separados e desconectados. A integração da MariaDB com a GridGain substituirá essa fragmentação por uma plataforma unificada de nuvem híbrida capaz de lidar com casos de uso transacionais, analíticos e de IA em um único sistema de alta velocidade – com suporte empresarial confiável de uma única empresa.

“Hoje, as empresas não podem se dar ao luxo da latência introduzida por arquiteturas de dados isoladas. Com a MariaDB e a GridGain, os clientes corporativos obterão uma plataforma unificada que oferece o melhor dos dois mundos: desempenho e escalabilidade, sem abrir mão da durabilidade”, afirma Lalit Ahuja, CTO da GridGain Systems, Inc. “A combinação das tecnologias desbloqueará um dos principais facilitadores para empresas autônomas: processamento de dados confiável e de alto desempenho que impulsiona a próxima geração de aplicativos de IA.”

A GridGain é uma plataforma líder em computação de memória e a desenvolvedora original do software de código aberto Apache Ignite. A GridGain permite que empresas processem grandes volumes de dados em tempo real. Ela oferece segurança, alta disponibilidade, capacidade distribuída, controles de gerenciamento e integrações, ajudando as empresas a alcançar desempenho e escalabilidade superiores para seus aplicativos mais exigentes.

A transação está sujeita às condições de fechamento habituais.

Sobre a MariaDB

A MariaDB busca eliminar as limitações e a complexidade dos bancos de dados proprietários, permitindo que as organizações reinvistam no que realmente importa: o desenvolvimento rápido de aplicativos inovadores voltados para o cliente. As empresas podem contar com uma única plataforma completa de banco de dados híbrido para todas as suas necessidades, que pode ser implementada em minutos para casos de uso transacionais, analíticos, híbridos e de IA. Utilizada por organizações como Deutsche Bank, DBS, Nokia, Red Hat, Samsung e VirginMedia O2, a MariaDB oferece valor ao cliente sem o ônus financeiro dos provedores de banco de dados tradicionais. Para mais informações, acesse mariadb.com.

