Kinaxis anuncia alteração para maximizar o tamanho da oferta pública de aquisição no curso normal

A Kinaxis® Inc. (“ Kinaxis” ou a “Empresa”) (TSX: KXS) anuncia hoje que, em complementoàsua intenção previamente anunciada de maximizar o tamanho da sua oferta pública de aquisição no curso normal (a “NCIB”), recebeu aprovação da Bolsa de Valores de Toronto (a “TSX”) para alterar (a “Alteração”) a NCIB, com efeito a partir de 11 de março de 2026 (a “Data de Entrada em Vigor”), a fim de aumentar o número máximo de ações ordinárias (as “Ações”) que podem ser recompradas de 1.403.042, representando 5% das Ações emitidas e em circulação da Empresa em 31 de outubro de 2025, para 2.799.843, representando 10% das “ações em circulação” da Empresa em 31 de outubro de 2025, o valor máximo permitido pelas regras da TSX. Nenhum outro termo da NCIB foi alterado. A Empresa já investiu US$ 54 milhões sob sua NCIB atual. Pelo preço médio pago até o momento pelas ações sob a NCIB atual, a recompra de 10% das ações representaria um investimento adicional de aproximadamente US$ 284 milhões.

Em seu comunicadoàimprensa de 4 de fevereiro de 2026, a Kinaxis destacou a justificativa para maximizar a NCIB, com Razat Gaurav, diretor-executivo, afirmando: “Há um equívoco fundamental sobre as oportunidades e ameaças da IA generativa e agêntica para softwares empresariais de missão crítica, como o nosso, que resolve problemas profundamente complexos e permite decisões altamente consequentes. Como resultado, os mercados públicos podem não estar refletindo totalmente o valor subjacente da Kinaxis de tempos em tempos. Vemos valor para os acionistas em maximizar nossa capacidade de recomprar ações sob a estrutura NCIB ou outras estruturas que também podem estar disponíveis para a Kinaxis. Nossa vantagem competitiva substancial no setor é construída com base em décadas de profundo conhecimento da área, e nossa plataforma Maestro representa a representação mais granular e holística de como as cadeias de suprimentos subjacentes operam. As previsões, inteligência e decisões prescritivas do Maestro são possíveis graçasàfusão de aprendizado de máquina avançado, otimização e heurística. Esses recursos são fundamentais para o planejamento e a tomada de decisões da cadeia de suprimentos e são aprimorados, e não substituídos, pela GenAI, IA agêntica composível, e as mais recentes arquiteturas semânticas e de dados para alcançar a próxima geração de orquestração da cadeia de suprimentos. Estamos entusiasmados com as possibilidades.”

A Oferta Pública de Recompra de Ações no Curso Normal (NCIB), que teve início em 12 de novembro de 2025 e terminará, no máximo, em 11 de novembro de 2026, está sendo conduzida no mercado aberto por meio das instalações da Toronto Stock Exchange (TSX) e/ou de sistemas alternativos de negociação canadenses, ou por outros meios que possam ser permitidos pelos órgãos reguladores de valores mobiliários aplicáveis. Com exceção das compras em bloco permitidas pelas regras da TSX, o número de ações a serem compradas por dia no âmbito da NCIB não excederá 14.137, o que representa 25% do volume médio diário de negociação das ações na TSX durante o semestre encerrado em 31 de outubro de 2025 (totalizando 56.549 ações). A Kinaxis havia firmado anteriormente um plano automático de recompra de ações, segundo o qual sua corretora designada recompraria as ações de acordo com a NCIB, e o plano automático, que será alterado a partir da Data de Vigência para refletir a Alteração, continuará a ser aplicadoàNCIB alterada. O número real de ações adquiridas no âmbito da NCIB, incluindo as adquiridas pelo plano automático, o momento dessas aquisições e o preço pelo qual as ações serão adquiridas dependerá das condições futuras do mercado e será determinado pela administração da Companhia, sujeitoàlegislação aplicável e às normas da TSX. O plano automático, previamente aprovado pela TSX, prevê a possibilidade de recompra de ações a qualquer momento, inclusive quando a Kinaxis normalmente não estiver ativa no mercado por estar em período de restrição de negociação.

No âmbito da NCIB, até o momento a Kinaxis recomprou para cancelamento um total agregado de 447.738 ações (a um preço médio de C$ 167,50 por ação).

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em orquestração moderna de cadeias de suprimentos, impulsionando cadeias de suprimentos complexas ao redor do mundo e apoiando as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos, Maestro™, aprimorada por IA, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia — desde o planejamento estratégico de vários anos até a entrega na última milha. Somos confiáveis para marcas globais renomadas para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar a volatilidade e as disrupções atuais. Para mais notícias e informações, visite kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Aviso e informações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém informações prospectivas, conforme o significado da legislação canadense sobre valores mobiliários. Informações prospectivas dizem respeito a eventos futuros ou ao desempenho esperado da Kinaxis e refletem as expectativas ou crenças da administração em relação a tais eventos futuros. Em determinados casos, declarações que contêm informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “planeja”, “espera”, “é esperado”, “orçamento”, “programado”, “estima”, “projeta”, “pretende”, “antecipa”, “acredita” ou variações dessas palavras e expressões, ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam”, “deveriam”, “talvez” ou “serão tomados”, “ocorrerão” ou “serão alcançados”, ou o negativo dessas palavras ou terminologia comparável. As informações prospectivas neste comunicado incluem declarações relacionadas às potenciais compras futuras de ações pela Kinaxis de acordo com a NCIB e aos benefícios da NCIB. Por sua própria natureza, informações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que o desempenho real da Kinaxis seja materialmente diferente de qualquer desempenho antecipado expresso ou implícito por tais informações prospectivas.

As informações prospectivas estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas, que podem fazer com que os eventos ou resultados reais sejam diferentes daqueles refletidos nas informações prospectivas, incluindo, sem limitação, os riscos descritos sob o título “Fatores de Risco” no formulário de informações anuais da Empresa datado de 4 de março de 2026 para o seu exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025 e outros riscos identificados nos documentos da Empresa junto aos órgãos reguladores de valores mobiliários canadenses, os quais estão disponíveis no SEDAR+ em https://www.sedarplus.ca.

Os fatores de risco mencionados acima não são uma lista exaustiva dos fatores que podem afetar qualquer uma das informações prospectivas da Empresa. As informações prospectivas incluem declarações sobre o futuro e são inerentemente incertas, e as realizações reais da Empresa ou outros eventos ou condições futuras podem diferir substancialmente daquelas refletidas nas informações prospectivas devido a uma variedade de riscos, incertezas e outros fatores. As declarações da Empresa contendo informações prospectivas baseiam-se nas crenças, expectativas e opiniões da gerência na data em que as declarações são feitas, e a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações prospectivas se as circunstâncias ou as crenças, expectativas ou opiniões da gerência mudarem, exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Pelos motivos expostos acima, não se deve depositar confiança indevida em informações prospectivas.

