Cetrel compra CTA e firma parcerias internacionais em emergências

A Cetrel anunciou a compra da CTA, localizada no Polo Industrial de Camaçari, um dos maiores polos industriais da América Latina. Com a aquisição, a empresa passa a operar dois campos de treinamento voltados a emergências industriais, incluindo o Centro de Treinamento de Controle de Emergências oficial do Cofic.

A companhia também firmou alianças estratégicas com empresas dos Estados Unidos e do Chile para ampliar sua capacidade operacional em acidentes, desastres ambientais e incêndios. As parcerias com Ouray, Puck e Brysa envolvem compartilhamento de tecnologias, experiências profissionais e expansão dos serviços de resposta a emergências.

No último ano, a Cetrel registrou crescimento superior a 300% no número de clientes nesse segmento, com atuação nos setores industrial, de óleo e gás e no varejo, como postos de combustíveis e transportadoras. Segundo Kaíto Bueno, diretor de resposta a emergências da empresa, além de contratos de prontidão, a companhia também tem ampliado contratos de outsourcing, com estrutura completa de atendimento instalada nas plantas dos clientes.

A empresa passou ainda a ser a primeira representante oficial no Brasil da Texas A&M Engineering Extension Service, referência internacional em treinamentos de emergência. O Centro de Treinamento de Combate a Emergências do Polo Industrial de Camaçari já está credenciado para oferecer cursos com certificação TEEX, incluindo capacitação para resposta a emergências com produtos perigosos (Hazmat).

As parcerias internacionais também preveem acordos para atendimento a ocorrências de maior complexidade dentro e fora do Brasil, com deslocamento rápido de equipes, equipamentos e suporte técnico.

Na área de combate a incêndios, a cooperação com a empresa norte-americana Puck inclui a oferta de bombas de alta vazão e mangueiras de grande diâmetro, ampliando a capacidade de resposta a incêndios industriais de grande porte. Já a parceria com a chilena Brysa possibilita o uso de aeronaves para combate a incêndios florestais com grandes volumes de água.

Segundo a empresa, a combinação entre aquisição, parcerias internacionais e estrutura própria amplia a atuação da Cetrel na prevenção, gestão, combate e resposta a emergências industriais e ambientais.