Designa desenvolve curso sobre doença falciforme para UFRJ

A Designa, empresa especializada em design instrucional (DI) e desenvolvimento de cursos, firmou uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para elaborar o curso Abordagem Odontológica Qualificada às Pessoas com Doença Falciforme - Odontoforme. Trata-se de um curso on-line da área da saúde focado nas pessoas com doença falciforme e na dificuldade de diagnóstico pelos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para facilitar o entendimento dos cursistas, estes atuantes na área da Odontologia, a Designa utilizou animações em 3D mostrando como a doença é caracterizada por uma mutação no gene que produz a hemoglobina e afeta entre 60 mil a 100 mil pessoas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. As complicações da doença falciforme incluem crises de dor, anemia, ulcerações, alterações renais, entre outras.

Segundo Cíntia Costa, gerente de Projetos da Designa, o objetivo da UFRJ era ter um curso com olhar didático e não mercadológico. Ela explica que a universidade e os docentes foram responsáveis pela escrita do conteúdo, e a Designa desenvolveu o projeto didático e visual. Para isso, a equipe contou com designers instrucionais, designers gráficos, revisor ortográfico e gramatical, modelador 3D, editor de vídeo, locutores e programadores front-end.

“A equipe de designers instrucionais desenvolveu um storytelling baseado no material elaborado pela Profa. Dra. Marcia Pereira Alves dos Santos, coordenadora do projeto na UFRJ, que conta a história do Davi (personagem fictício), que sentia os sinais da doença falciforme desde bebê. Em vários atendimentos, o tratamento foi apenas focado nos sintomas. Apenas aos seis anos, ele teve o diagnóstico da doença falciforme em atendimento pelo SUS, onde recebeu o tratamento adequado e acesso aos medicamentos com prescrição medicamentosa segundo o protocolo clínico. Essa parte foi apresentada por meio de um simulador de atendimento”, detalha Costa.

A estratégia didática utilizada foi oportunizar experiências da vida cotidiana das pessoas com doença falciforme para a equipe de saúde bucal, principalmente por ser uma condição muito comum, mas com pouca visibilidade.



“Segundo um artigo publicado pela Scielo, a cárie dental compromete a qualidade de vida das pessoas com Doença Falciforme e aumenta a chance de crises álgicas, a principal marca da doença, em que a maioria é dependente do SUS”, destaca a Profa. Dra. Marcia Pereira Alves dos Santos.

Designa reconhece importância da base pedagógica

A Designa foi fundada em 2017, em Florianópolis (SC). O surgimento da empresa foi a partir da demanda do mercado por design instrucional especializado em áreas de treinamento corporativo e educação a distância. Para a organização, a criação de cursos digitais bem estruturados na área da saúde ainda representa uma característica relevante no setor, especialmente quando acompanhada de estratégias didáticas pensadas para a realidade do ensino on-line.

A empresa iniciou prestando serviços pontuais e hoje atende diferentes perfis de negócios, instituições nacionais e multinacionais. De acordo com Cíntia Costa, desenvolver conteúdos educacionais que combinem rigor técnico, organização pedagógica e recursos digitais adequados é fundamental para garantir uma formação mais eficiente e acessível aos profissionais da área da saúde.

“Nesse contexto, iniciativas como o projeto desenvolvido em parceria com a UFRJ evidenciam como a estruturação cuidadosa de cursos digitais pode contribuir para inovar no ensino em saúde. A tecnologia mudou o nosso modo de agir e estar no mundo, mas ainda há a necessidade do toque humano. Por isso, é importante contar com profissionais qualificados e pensar em estratégias de aprendizagem de maneira didática e intuitiva, transformando a experiência do aluno”, finaliza a gerente de projetos.

