A Xsolla celebra o Dia Internacional da Mulher destacando mulheres nos jogos e promovendo sua visão de liderança feminina

A Xsolla, empresa global de comércio de videogames que ajuda desenvolvedores a lançar, expandir e monetizar seus jogos, reafirmou hoje seu compromisso contínuo em apoiar mulheres em todo o ecossistema global de jogos por meio de iniciativas comunitárias selecionadas, eventos do setor e plataformas de liderança de pensamento em mercados-chave em crescimento, incluindo Turquia, Dubai e Chipre.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260308857483/pt/

Graphic: Xsolla

À medida que a indústria de jogos continua a se expandir em mercados emergentes e de alto crescimento, a Xsolla está focada em capacitar desenvolvedores globalmente, incluindo a promoção de um ecossistema mais inclusivo que ofereça às fundadoras, líderes de estúdio, editoras e empreendedoras maior acesso a visibilidade, redes e oportunidades.

Por meio de uma série de encontros direcionados ao setor e discussões lideradas pela comunidade, a Xsolla tem apoiado ativamente conversas sobre a presença feminina em cargos de liderança no setor de jogos. Mais recentemente, em Dubai, a Xsolla organizou um evento dedicado que reuniu fundadoras e líderes seniores de todo o Oriente Médio e mercados vizinhos. À medida que o mercado de jogos da região MENA continua sua rápida expansão, com receitas projetadas para atingir US$ 9,57 bilhões até 2030, o evento proporcionou uma plataforma para diálogo aberto, compartilhamento de conhecimento e discussões sobre como escalar estúdios para crescimento regional e global.

Em 2025, a Xsolla coorganizou a conferência Women in Games Cyprus juntamente com a Axlebolt, a WN e a Women in Games Association, um encontro dedicado com mais de 70 líderes seniores, apresentando painéis, mesas-redondas e workshops projetados para ajudar mulheres e aliados a se conectarem, colaborarem e crescerem juntos profissional e pessoalmente.

Com um ecossistema de jogos forte e em rápido crescimento, que atingiu US$ 1,01 bilhão em receita em 2025, a Turquia representa outro mercado-alvo crucial. A Xsolla, que abriga uma nova geração de mulheres talentosas no cenário dos videogames, vê uma oportunidade significativa de apoiar esse mercado em rápido crescimento, conectando talentos regionaisàindústria global de jogos por meio de sua rede internacional e expertise no setor.

Ao utilizar seu conjunto de ferramentas, parcerias e eventos, a Xsolla visa:

Aumentar a visibilidade de mulheres líderes e fundadoras no setor de jogos

Incentivar a mentoria e a colaboração entre pares

Facilitar conexões transfronteiriças entre estúdios regionais e mercados globais

Apoiar o crescimento sustentável em polos emergentes de jogos

“Representatividade importa, não apenas no nível executivo, mas em todas as camadas do ecossistema de jogos”, disse Ilayda Bayari, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Xsolla para a região EMEA. “Ao fomentar a mentoria, criar modelos visíveis e construir conexões significativas entre talentos regionais e redes globais, a Xsolla ajuda a criar caminhos reais para a próxima geração de mulheres que ingressam na indústria. Um ecossistema mais inclusivo impulsiona maior inovação, melhores tomadas de decisão e crescimento a longo prazo para todo o ecossistema.”

De volta a Los Angeles, a Xsolla apoia mulheres líderes dentro da organização e na comunidade, que lideram nossas equipes em diversas funções, incluindo Jurídico, Recursos Humanos, Diretorias de Escritório, Desenvolvimento de Negócios, Treinamento e Sucesso do Cliente. Nossas líderes participam ativamente de organizações inclusivas em todo o setor e além, recebendo reconhecimento da Women We Admire e da OnConferences Top Leaders, além de contribuírem como palestrantes e anfitriãs em eventos, incluindo os da Women in Games e da Women in Games International. Acreditamos em proporcionar oportunidades de crescimento e liderança por meio de promoções internas, colaboração interfuncional e participação ativa em organizações do setor que apoiam e celebram mulheres no mundo dos jogos.

Ao apoiar a liderança inclusiva e a colaboração internacional, a Xsolla continua a contribuir para um setor global mais conectado e repleto de oportunidades.

Para obter mais informações sobre a Xsolla e suas iniciativas de ecossistema de jogos, acesse: Xsolla.com

Para saber mais sobre como a Xsolla comemora o Dia Internacional da Mulher, acesse: https://xsolla.pro/IWD-2026

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa de comércio internacional que disponibiliza ferramentas e serviços sólidos para auxiliar desenvolvedores a superar os desafios inerentesàindústria de videogames. De jogos independentes a AAA, empresas fazem parceria com a Xsolla para ajudá-las a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos. Acreditando no futuro dos videogames, a Xsolla está determinada em sua missão de reunir oportunidades e disponibilizar continuamente novos recursos para os desenvolvedores. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, a Xsolla opera como comerciante registrada e já ajudou mais de 1.500 desenvolvedores de jogos a alcançar mais jogadores e expandir seus negócios para o mundo inteiro. Com mais caminhos para lucros e maneiras de ganhar, os desenvolvedores possuem todas as ferramentas necessárias para aproveitar o jogo.

Para obter mais informações, acesse xsolla.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260308857483/pt/

Contato para a Imprensa

Derrick Stembridge

Vice-Presidente de Relações Públicas Globais, Xsolla

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

d.stembridge@xsolla.com