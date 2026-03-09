Living apresenta novo posicionamento com foco em bem-estar

A Living, marca do Grupo Cyrela, apresenta ao mercado novo posicionamento. A mudança preserva a essência da marca como a escolha inteligente e passa a ganhar forma em uma nova comunicação e em empreendimentos desenvolvidos para refletir a qualidade de vida como diretriz principal, ao trazer o bem-estar para o centro da experiência de morar, reforçando a ideia de que viver bem é uma construção cotidiana presente na forma de habitar os espaços, organizar o tempo e estabelecer prioridades que façam sentido para a rotina, reconhecendo que saúde física, mental e emocional caminham juntas e se expressam também no ambiente onde se vive.

Esse direcionamento se conecta aos princípios do movimento wellness, um estilo de vida que integra corpo, mente e emoções e incentiva hábitos como alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, sono de qualidade, controle do estresse e fortalecimento das conexões sociais. A atualização também se reflete na identidade visual da marca. O azul escuro, que marcou fases anteriores, dá lugar a uma paleta composta por branco, fendi e furta-cor, cores associadas à leveza, equilíbrio e sensação de movimento. A criação do novo posicionamento foi desenvolvida pela agência Marcas com Sal, reforçando a presença da Living no universo wellness.

“A nova identidade traduz essa evolução com leveza e intenção. Ela expressa uma forma de morar mais consciente, que valoriza equilíbrio, cuidado e qualidade de vida no cotidiano. Não se trata apenas de estética, mas de alinhar propósito, comportamento e experiência. É assim que a Living se posiciona: como uma marca que evolui junto com as pessoas e entende que o verdadeiro valor da moradia está em ajudar a viver melhor, todos os dias”, afirma Telma Graziano, superintendente de Marketing do Grupo Cyrela.



Um caminho que já vinha sendo trilhado pela marca desde 2022, com o lançamento do Living Wellness, no bairro da Aclimação, em São Paulo. O empreendimento antecipou uma tendência global que, segundo o Global Wellness Institute, movimenta mais de US$ 6 trilhões e vem redefinindo as expectativas sobre a relação entre moradia, estilo de vida e bem-estar. Desde então, a Living passou a incorporar esse conceito de forma consistente ao desenvolvimento imobiliário, com plantas bem planejadas, localizações estratégicas e soluções que tornam a rotina mais prática, confortável e saudável.



Criada em 2006, a marca iniciou atuação no mercado econômico por meio de parcerias estratégicas e, a partir de 2008, passou a operar com estrutura própria, reunindo prospecção de terrenos, desenvolvimento, vendas e construção. Em 2012, ingressou no segmento de média renda com empreendimentos mais completos. O reposicionamento de 2014 consolidou o conceito da escolha inteligente, enquanto a atualização de identidade em 2018 acompanhou a atuação da marca em bairros de padrão mais elevado.



Com o novo posicionamento, a Living passa a projetar empreendimentos pensados para estimular equilíbrio, convivência, descanso e prática de atividades físicas, além de priorizar localizações estratégicas que contribuam para reduzir deslocamentos e otimizar o tempo no dia a dia, ampliando, na prática, a qualidade de vida dos moradores.

