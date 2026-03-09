Ponto de Cultura fortalece tradição centenária e amplia reconhecimento nacional

A tradição centenária da arte figureira em Taubaté segue viva e em expansão, por meio do trabalho desenvolvido pela Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, reconhecida como Ponto de Cultura pelo Governo do Estado de São Paulo desde 2009 e responsável pelo projeto “Modelando Tradições – Figureiros de Taubaté”. A iniciativa consolidou-se como um dos mais relevantes espaços de formação, preservação e difusão da cerâmica figurativa brasileira.

Fundamentado na transmissão direta do conhecimento entre mestres e novos artistas, o projeto promove o ensino de técnicas tradicionais de modelagem manual e pintura em cerâmica, assegurando a continuidade qualificada de um saber cultural construído ao longo de gerações. O processo formativo valoriza a experiência prática, o contato com o barro e o desenvolvimento da identidade artística individual, integrando tradição e contemporaneidade.

Ao longo de sua trajetória, o “Modelando Tradições” estruturou um programa permanente de formação, com metodologia própria e acompanhamento contínuo, contribuindo efetivamente para o surgimento e o aprimoramento de novos figureiros, educadores e agentes culturais. Segundo a curadora de arte e gestora cultural do projeto, Lani Goeldi, “esse modelo fortalece não apenas a produção artística, mas também a preservação de um patrimônio cultural profundamente associado à identidade regional”.

A atuação da associação vem ampliando seu alcance por meio do ambiente digital, utilizando as redes sociais como instrumento de difusão cultural e valorização do processo artístico. O perfil @figureiros reúne registros autorais, documentação técnica e depoimentos, ampliando o acesso público ao conhecimento e projetando a tradição figureira de Taubaté para novos públicos em âmbito nacional.

Com mais de duas décadas de atuação contínua, a Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi desempenha papel fundamental na valorização e na projeção contemporânea da arte figureira, contribuindo para consolidar Taubaté como um dos principais centros de referência dessa expressão artística no Brasil.

Ao promover formação qualificada, preservar técnicas tradicionais e ampliar a visibilidade da produção cultural local, a instituição reafirma a importância da cerâmica figurativa como expressão viva da cultura brasileira e assegura sua continuidade para as futuras gerações.

Para acompanhar as atividades, agenda e conteúdos formativos, o público pode acessar o perfil oficial do projeto nas redes sociais: @figureiros.