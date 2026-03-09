Boomi ativa dados para a empresa

A Boomi™, empresa de ativação de dados, anunciou hoje novo recurso dentro da Boomi Enterprise Platform. A ativação de dados dá vida aos dados nos sistemas e processos, fornecendo-os com o contexto e prazos corretos para impulsionar tudo, de IA a IE (inteligência empresarial). A Boomi Enterprise Platform, a base que coloca os dados em movimento, agora adiciona novo contexto semântico para ajudar os agentes de IA a operar em realidades empresariais fundamentadas, expande o movimento de dados SAP governados com captura de dados de alterações, aprimora transparência e supervisão em fluxos de trabalho com agentes, e apresenta uma instância europeia dedicada na plataforma para controle de dados localizados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260309687964/pt/

Boomi Activates Data for the Enterprise

"No ano passado, a Boomi ajudou as empresas a ir de experimentação a execução. O que estamos vendo agora é claro: a IA só proporciona valor quando os dados são primeiro adequadamente ativados, confiados e governados", afirmou Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. "As organizações não precisam de mais pilotos; elas precisam de dados prontos para a ação. Com essas inovações, estamos fornecendo a infraestrutura para colocar os dados em movimento, garantindo que os agentes estejam fundamentados em contexto e cada ação seja governada com precisão".

Fornecendo ativação de dados em escala

Apresentando agentes fundamentados em contexto com o Boomi Meta Hub - Estabeleça uma fonte compartilhada de verdade. O Meta Hub baseia-se no alicerce comprovado da Boomi em gestão de dados master e conectividade empresarial, ampliando o contexto de dados confiados em todo o ecossistema de IA com um sistema central de registros. Ao alinhar os padrões de dados na empresa, o Meta Hub garante que os agentes de IA e os humanos operem com uma lógica empresarial consistente e confiável ao invés de interpretações fragmentadas dos dados.

Anunciando uma instância europeia da plataforma - A instância europeia da plataforma, regionalmente independente, é um marco essencial para expandir ainda maisàNuvem Soberana da UE, e ajuda a garantir que os dados dos clientes, os metadados e o tempo de execução permaneçam dentro dos limites europeus sujeitosàRegulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Localizar o controle e a execução para a instância da plataforma apoia os requerimentos de residência de dados ao passo que fortalece resiliência e desempenho de automação em ambientes regulados.

Desbloqueando dados SAP com extração em tempo real - Elimine a latência de integração com o novo Boomi para SAP Data Connector, que automatiza a extração em tempo real, disponibilizando dados SAP críticos com zero desenvolvimento personalizado. Ao orquestrar o movimento de dados em tempo hábil através de ingestão em várias tabelas e captura de dados de alterações (CDC, change data capture), as organizações podem preencher as plataformas na nuvem e lakehouse com dados novos e governados. Isso garante que os clientes maximizem seus investimentos em SAP através de fluxos de dados consistentes e de alta fidelidade que alimentam IA, análises e automação entre plataformas com controle total.

Trazendo transparênciaàinteligência com agentes - Leve visibilidade aos fluxos de trabalho com agentes. A nova governança para Agentes Snowflake Cortex com o Boomi Agent Control Tower, combinada com os novos Agent Session Logs, proporciona visibilidade auditável em fluxos de trabalho impulsionados por IA. As organizações obtêm supervisão sobre o uso de agentes e raciocínio, transformando os fluxos de trabalho com agentes de uma caixa preta a uma capacidade pronta para produção. Essa transparência se estende a todo o ecossistema com agentes através do novo Custom Provider Observability Metrics, registrando os agentes de mais de 30 fornecedores personalizados através de um único painel de vidro. Ao centralizar rastreamento em tempo real para latência, erros e consumo de tokens, a Boomi fornece supervisão de desempenho e custo em qualquer força de trabalho com agentes.

Acelerar a adoção empresarial de fluxos de trabalho com agentes - O AI Agent Recommendations apresenta orientação para integração inteligente de agentes, personalizada para cada ambiente. Ao revelar padrões de design comprovados, essa funcionalidade ajuda as organizações a ir de experimentação a automação coordenada em nível empresarial com maior velocidade e confiança.

Juntas, essas mais recentes inovações permitem que as empresas vão de automação isolada a ação governada e coordenada para agentes de IA e humanos. As organizações nas diferentes indústrias já estão usando a Boomi Enterprise Platform para simplificar a complexidade e acelerar a adoção da IA.

Os analistas da indústria observam que as empresas estão entrando uma nova fase de adoção da IA, onde a governança e o contexto são críticos. "As empresas estão ficando sérias sobre precisãoàmedida que passamàprodução com IA com agentes", afirmou Kevin Petrie, vice-presidente e chefe de prática de gestão de dados da BARC. "O Boomi Meta Hub ajuda a atingir a precisão necessária. Minimiza o risco de alucinações ao integrar metadados diversos em contexto governado para decisões e ações com agentes. Isso garante que os fluxos de trabalho impulsionados por IA sejam fundamentados na realidade empresarial repleta de nuances da organização".

Ao unificar integração, gestão de dados confiáveis e fluxos de trabalho governados com agentes, a Boomi permite que as empresas ativem os dados de forma segura e responsável. Os dados não mais permanecem confinados dentro dos aplicativos ou fragmentados em diferentes ambientes. Ao invés disso, se tornam uma base dinâmica e confiável para inovação impulsionada por IA, automação e análises.

Os recursos anunciados estão disponíveis em março de 2026. Mais informações em boomi.com.

Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados, dá vida aos dados ao integrá-los e governá-los para alimentar tudo, de IA a IE. A Boomi Enterprise Platform coloca os dados em movimento, unificando a prontidão, integração e automação dos dados, e gestão de agentes em uma única solução completa. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi está impulsionando a transformação com agentes, ajudando empresas de todos os portes a alcançar agilidade, operar de forma mais inteligente e inovar em escala. Saiba mais em boomi.com.

© 2026 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "Boomi", o logotipo "B" e Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou de suas subsidiárias ou afiliadas nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260309687964/pt/

Contato para a mídia:

Kristen Walker

Comunicações corporativas globais

kristenwalker@boomi.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

+1-415-613-8320