KIVI CTV nomeia Felipe Cortelezzi como CEO para impulsionar nova fase de monetização e expansão em streaming

A KIVI CTV, AdTech que opera um ecossistema completo de Connected TV (CTV) na América Latina e nos Estados Unidos, anunciou a Felipe Cortelezzi como novo CEO. A chegada do executivo reforça a nova fase de expansão da companhia, focada em geração de receita e escala.

O anúncio ocorre em um momento de crescimento acelerado do setor de FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) na América Latina, mercado onde a empresa se consolidou como parceira exclusiva de AdTech para grandes grupos de mídia premium.

A KIVI atua como parceira exclusiva de monetização de CTV para a SOFA DGTL na região, funcionando como o motor comercial e de otimização de receita para suas estratégias de canais FAST. Além disso, a empresa anunciou uma parceria estratégica com a Lionsgate no Brasil e no México. Títulos selecionados da biblioteca global do estúdio — que conta com mais de 20 mil produções de cinema e TV — passarão a integrar o portfólio da KIVI em breve.

Graças a essas alianças, a KIVI leva ao mercado uma gama diversificada de conteúdos de alto valor, incluindo potências regionais como Porta dos Fundos, Turma da Mônica e Cinépolis, além dos aguardados hits globais da Lionsgate já anunciados.

Ao oferecer uma infraestrutura de AdTech de ponta a ponta e gestão de yield, a KIVI conecta esses títulos icônicosàdemanda sofisticada do mercado publicitário de CTV.

Felipe Cortelezzi assume o comando da KIVI após passagens por cargos de liderança na Paramount (Pluto TV) e na Playmaker Capital. Ele se junta a um time de veteranos da indústria vindos de organizações como Meta, TV Globo, Canela, Olympusat, Sony, A+E Networks, Aleph e E-Planning. Essa expertise multidisciplinar, que une o digital ao linear, reforça a posição da KIVI como uma potência regional em estratégia de TV Conectada.

A decisão do Conselho reflete a capacidade comprovada de Felipe em escalar a performance comercial em ambientes de mídia de alto crescimento”, afirmou o Board de Diretores. “Seu mandato é liderar nosso time de especialistas para maximizar a geração de receita por meio da infraestrutura de AdTech da KIVI, transformando a expansão estratégica da distribuição no motor para uma monetização em larga escala.

Para Cortelezzi, o foco está na eficiência comercial:

"A KIVI construiu uma base sólida conectando donos de conteúdo premium a uma demanda de CTV mensurável e de alto desempenho. Ao combinar distribuição end-to-end com execução comercial disciplinada e criatividade avançada, estamos em uma posição única para escalar resultados na América Latina e no mercado US Hispanic."

Com equipes baseadas nos Estados Unidos, Brasil e Argentina, a KIVI se consolida como autoridade estruturada e escalável em monetização de FAST, operando na intersecção entre conteúdo, distribuição e performance tecnológica.

