Dfns Launches Payouts

A Dfns anunciou hoje o lançamento do Payouts, uma nova API que permite às instituições converter stablecoins em moeda fiduciária e encaminhar pagamentos para várias contas bancárias, mantendo a governança e os controles no nível da carteira.
Convert stablecoins to fiat and settle payouts to bank accounts in 94 countries, today.
Solucionando o problema das off-ramps de trilho único
Hoje, a maioria das fintechs e instituições ainda conecta um único provedor de pagamentosàsua pilha ou depende de modelos verticalmente integrados que agrupam roteamento, preços, custódia e liquidação. Essa abordagem pode ser conveniente no início, mas cria problemas estruturais em escala: descoberta de preços fraca porque não há pressão competitiva sobre as margens, auditabilidade limitada porque as decisões de roteamento são opacas e fragilidade operacional porque a degradação de um único provedor em qualquer corredor requer intervenção arquitetônica para ser resolvida.
A Dfns Payouts apresenta um modelo diferente. As rampas de saída de stablecoins deixam de ser uma dependência do fornecedor para se tornarem uma infraestrutura programável, em que o roteamento é competitivo e a governança é consistente. Para fintechs, bancos e empresas, as vantagens são tangíveis:
- O preço melhora porque os provedores competem por transações, em vez de operarem por trás de uma única margem embutida.
- A execução se torna auditável e defensável, já que as decisões de roteamento podem ser avaliadas com base em critérios de custo, velocidade e confiabilidade antes de qualquer assinatura ocorrer.
- A resiliência operacional é fortalecida porque o roteamento pode mudar caso um provedor apresente degradação em um corredor, sem exigir migração de carteira ou mudanças na arquitetura.
Integração inicial com a Borderless.xyz
A integração inicial do Payouts com a Borderless permite a liquidação de stablecoins em moedas fiduciárias em contas bancárias em mais de 94 países e 60 moedas, por meio de uma rede de mais de 14 instituições financeiras licenciadas.
“As stablecoins amadureceram. As off-ramps não”, afirmou Clarisse Hagège, CEO da Dfns. “As instituições não deveriam ter de escolher entre qualidade de execução e governança. Com o Payouts, elas obtêm roteamento programável por baixo e controle institucional na camada da carteira.”
“A orquestração muda a economia dos pagamentos com stablecoins”, afirmou Kevin Lehtiniitty, CEO da Borderless. “Quando os provedores competem por transações, os clientes se beneficiam de melhores preços, maior cobertura e resiliência integrada.”
Disponibilidade
Os pagamentos já estão disponíveis para clientes da Dfns.
- Para informações adicionais ou para solicitar uma demonstração, acesse dfns.co.
- Para começar a integrar, acesse app.dfns.io.
Contato:
Assessoria de imprensa: Marc Baumann / press@dfns.co
