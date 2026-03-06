Dfns Launches Payouts

A Dfns anunciou hoje o lançamento do Payouts, uma nova API que permite às instituições converter stablecoins em moeda fiduciária e encaminhar pagamentos para várias contas bancárias, mantendo a governança e os controles no nível da carteira.

Solucionando o problema das off-ramps de trilho único

Hoje, a maioria das fintechs e instituições ainda conecta um único provedor de pagamentosàsua pilha ou depende de modelos verticalmente integrados que agrupam roteamento, preços, custódia e liquidação. Essa abordagem pode ser conveniente no início, mas cria problemas estruturais em escala: descoberta de preços fraca porque não há pressão competitiva sobre as margens, auditabilidade limitada porque as decisões de roteamento são opacas e fragilidade operacional porque a degradação de um único provedor em qualquer corredor requer intervenção arquitetônica para ser resolvida.

A Dfns Payouts apresenta um modelo diferente. As rampas de saída de stablecoins deixam de ser uma dependência do fornecedor para se tornarem uma infraestrutura programável, em que o roteamento é competitivo e a governança é consistente. Para fintechs, bancos e empresas, as vantagens são tangíveis:

O preço melhora porque os provedores competem por transações, em vez de operarem por trás de uma única margem embutida. A execução se torna auditável e defensável, já que as decisões de roteamento podem ser avaliadas com base em critérios de custo, velocidade e confiabilidade antes de qualquer assinatura ocorrer. A resiliência operacional é fortalecida porque o roteamento pode mudar caso um provedor apresente degradação em um corredor, sem exigir migração de carteira ou mudanças na arquitetura. As off-ramps (rampas de saída) de stablecoins deixam de ser uma dependência de fornecedor e passam a se tornar infraestrutura programável.

Integração inicial com a Borderless.xyz

A integração inicial do Payouts com a Borderless permite a liquidação de stablecoins em moedas fiduciárias em contas bancárias em mais de 94 países e 60 moedas, por meio de uma rede de mais de 14 instituições financeiras licenciadas.

“As stablecoins amadureceram. As off-ramps não”, afirmou Clarisse Hagège, CEO da Dfns. “As instituições não deveriam ter de escolher entre qualidade de execução e governança. Com o Payouts, elas obtêm roteamento programável por baixo e controle institucional na camada da carteira.”

“A orquestração muda a economia dos pagamentos com stablecoins”, afirmou Kevin Lehtiniitty, CEO da Borderless. “Quando os provedores competem por transações, os clientes se beneficiam de melhores preços, maior cobertura e resiliência integrada.”

Disponibilidade

Os pagamentos já estão disponíveis para clientes da Dfns.

Para informações adicionais ou para solicitar uma demonstração, acesse dfns.co.

Para começar a integrar, acesse app.dfns.io.

