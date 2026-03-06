Assine
Assembleia Legislativa de MG homenageia Cartão de TODOS

Solenidade realizada em Belo Horizonte celebra 25 anos da trajetória de impacto social da empresa, ampliação do acesso à saúde, educação e bem-estar em todo o país.

Assembleia Legislativa de MG homenageia Cartão de TODOS
crédito: DINO

Na noite da última quinta-feira (26), na capital mineira, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realizou uma homenagem pelos 25 anos do Cartão de TODOS, reconhecendo a contribuição da instituição para a promoção da saúde e qualidade de vida de seus mais de 20 milhões de clientes.

A honraria concedida pela ALMG foi uma iniciativa do deputado estadual Dr. Jean Freire e foi recebida pelo presidente do Grupo, Altair Vilar, e pela vice-presidente social, Mara Vilar, que representaram todo o ecossistema responsável por construir essa história diariamente: colaboradores, franqueados, parceiros e filiados.

As bodas de prata do Cartão de TODOS consolidaram um modelo de atuação pautado na Administração Solidária e no impacto social, cujo foco é ampliar o acesso à saúde, à educação e a serviços essenciais, além de fomentar o desenvolvimento local e gerar oportunidades em diversas regiões do Brasil.

Trajetória

Desde sua criação, o Cartão de TODOS vem expandindo sua presença para fortalecer uma rede que conecta famílias a serviços de qualidade com valores acessíveis, com o objetivo de contribuir para o bem-estar social.

A homenagem ocorre em razão deste histórico da empresa, que tem como propósito promover inclusão, dignidade e acesso a todos. Antes da solenidade, o presidente da ALMG, Tadeu Leite, recebeu Altair Vilar em seu gabinete.

A cerimônia contou com a presença de franqueados, colaboradores e lideranças do Grupo. Compuseram a mesa diretora: Mila Corrêa da Costa, secretária estadual de Desenvolvimento Econômico; o deputado Dr. Jean Freire; o deputado Prof. Cleiton e o deputado federal Reginaldo Lopes. Também esteve presente Nilmário Miranda, ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, entre outras autoridades.

Reconhecimento que reforça o propósito

Para o presidente do Grupo, Altair Vilar, a homenagem representa um compromisso renovado com o futuro. “Receber essa homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é uma honra que pertence a cada colaborador, parceiro e filiado que acreditou nesse sonho coletivo. São 25 anos provando que é possível unir gestão profissional e impacto social real. Quando colocamos as pessoas no centro das decisões, transformamos acesso em oportunidade e oportunidade em qualidade de vida. Seguiremos firmes, porque acreditamos que um pouco de cada um faz muito por TODOS”, comemora o presidente.

De acordo com Vilar, a celebração dos 25 anos reforça a solidez da instituição e a responsabilidade de continuar evoluindo, ampliando seu alcance e fortalecendo sua missão. Ele avalia que, com a mesma essência que marcou sua origem, o Cartão de TODOS segue construindo os próximos capítulos de sua história com propósito, inovação e compromisso genuíno com as pessoas.

Administração Solidária

O modelo de gestão baseado na Administração Solidária tem sido a força motriz por trás do crescimento das empresas que hoje integram o ecossistema do Grupo TODOS.

A Administração Solidária é um modelo de gestão que visa promover práticas de negócio sustentáveis, valorizando o potencial de colaboradores, parceiros e da própria organização. Esse alinhamento estratégico tem como finalidade fortalecer o desenvolvimento coletivo e impulsionar um círculo de crescimento pessoal e organizacional.

Vilar avalia que esse modelo de negócio se materializa diariamente por meio de uma cultura genuinamente colaborativa e de processos decisórios inclusivos. A participação ativa dos colaboradores nas discussões e decisões que influenciam o trabalho e o futuro da empresa é constantemente estimulada, sendo um reflexo direto de sua política de portas abertas, que incentiva o compartilhamento contínuo de ideias, sugestões e feedbacks.



Website: https://www.cartaodetodos.com.br/

