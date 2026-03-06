Ikesaki inaugura atacarejo de beleza em São Miguel Paulista

A Ikesaki reinaugura no dia 7 de março, às 10h, sua unidade de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, apresentando um novo modelo de operação no formato atacarejo de beleza, que passa a oferecer preço de atacado a partir de duas unidades por produto. A iniciativa marca uma nova fase da rede na região e tem como objetivo facilitar a reposição de estoque para profissionais da beleza, como cabeleireiros, manicures e barbeiros, além de ampliar o acesso do consumidor final a preços mais competitivos.

A cerimônia de inauguração contará com ativações, distribuição de brindes para os primeiros clientes, experiências de beleza gratuitas dentro da loja e a presença de produtores de conteúdo da região. O evento também terá a participação do artista plástico Chuck Gomes, morador de São Miguel Paulista, conhecido por trabalhos voltados à valorização da identidade local, e do subprefeito Divaldo Rosa, que participa do ato oficial de abertura.

“Além das ações do dia inaugural, a unidade dará início, a partir de 9 de março, a uma agenda estruturada de cursos e workshops gratuitos, com vagas limitadas e foco em capacitação técnica e gestão de negócios para profissionais do setor”, explica Vladimir Bastidas, diretor educacional da Ikesaki.

No Auditório A, com capacidade para 100 pessoas, das 10h às 14h, o profissional André Marques, representante da PRO-ART, ministrará workshop de especialização em tranças. A proposta é apresentar técnicas atualizadas, tendências de mercado e possibilidades de ampliação de portfólio de serviços para cabeleireiros que desejam agregar valor ao atendimento.

No Auditório B, com 30 lugares, das 10h às 12h, será realizado workshop da Mundial Impala, conduzido pela palestrante Isis Pacheco. O conteúdo será direcionado especialmente a manicures e profissionais de nail design, com foco em estratégias para aumento de lucro, gestão de agenda, formação de preço e elevação do ticket médio por cliente.

Já no Auditório C, com capacidade para 50 participantes, das 10h às 14h, o especialista em química Evanildo Aguiar apresentará técnicas de alisamento americano masculino pela Lizan Cosméticos, marcando o lançamento da marca na unidade. Na sequência, a profissional Liesley Sathlers realizará demonstração prática de técnicas de corte e penteado, ampliando o conteúdo técnico oferecido aos participantes.

Segundo a empresa, a iniciativa integra a estratégia de fortalecimento da atuação educacional da rede, promovendo qualificação contínua e estímulo ao empreendedorismo local. Após a inauguração, a programação mensal de cursos ficará disponível no site educacional da marca.