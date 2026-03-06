Trevo do Catuaí favorece comércio e logística em Maringá

A inauguração do novo viaduto do Trevo do Catuaí, em frente ao atacarejo VemKiTem, em Maringá, marcou uma virada estratégica na mobilidade urbana da cidade e projetou a região como um dos principais corredores logísticos e comerciais do Norte do Paraná. A obra reduziu gargalos históricos da Avenida Colombo e fortaleceu o papel da cidade como polo regional de negócios, beneficiando diretamente empresas, empreendedores e consumidores.

Em um dos pontos mais movimentados da malha viária de Maringá, a nova interseção em desnível substituiu a antiga rotatória do Trevo do Catuaí e conectou os fluxos da BR-376 e da PR-317. Com investimento de aproximadamente R$ 50 milhões, a obra foi oficialmente inaugurada em cerimônia conduzida pelo governador Ratinho Junior, no último dia 5 de março.

A intervenção viária eliminou semáforos temporários, reduziu desvios e devolveu fluidez ao tráfego em uma área estratégica para o comércio atacadista e varejista. O impacto já é percebido por empresas instaladas no entorno, como o VemKiTem Atacarejo, que teve os acessos restabelecidos com a liberação das novas pistas.

Segundo Marcos Lima, diretor-executivo nacional do VemKiTem, a obra favorece o modelo de expansão da rede, baseado na proximidade com grandes eixos urbanos e logísticos. “Mobilidade está no coração da nossa estratégia. Estar em um power center urbano, conectado a grandes rotas regionais, reforça nosso papel no desenvolvimento local e no apoio a comerciantes, produtores e empreendedores que buscam crescer com eficiência e melhor gestão de seus negócios”, destaca.

A Avenida Colombo é uma das principais portas de entrada de Maringá e atende a cidades do entorno que dependem da capital regional para abastecimento e serviços. Com a nova estrutura, o trecho passou a operar como um corredor de negócios mais competitivo, beneficiando empresas como o VemKiTem Atacarejo, o Assaí Atacadista e o Shopping Catuaí Maringá.

Na prática, a mudança representa ganho direto para o consumidor e para quem utiliza o atacarejo como ponto de reposição de estoque. “Antes, o cliente chegava a perder mais de 30 minutos parado no trânsito e precisava rodar até cinco quilômetros a mais por causa dos desvios. Agora, ele chega direto, sem congestionamento e sem perda de tempo”, explica Vicente Gouveia, gerente da unidade VemKiTem Maringá.

De acordo com ele, a empresa prepara uma nova fase de comunicação e relacionamento com o público, batizada de “Novos Caminhos”, que destaca a agilidade no acesso à loja e reforça o foco nos clientes PJ e empreendedores da região. “Vamos intensificar campanhas mostrando que agora o cliente chega rápido, compra rápido e volta ao negócio dele sem perda de tempo. Isso é decisivo para quem atua no comércio”, ressalta.

Além da melhoria no fluxo urbano, a empresa pretende aproveitar o novo momento da região para fortalecer iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, como o projeto Circuito Empreendedor, que reunirá comerciantes, produtores e gestores públicos para apresentar oportunidades de negócios e estimular a economia local.

Para Marcos Lima, a inauguração do viaduto simboliza a integração entre infraestrutura pública e crescimento privado. “Essa via é uma rota natural de negócios do Norte do Paraná. Estar inserido nesse contexto nos permite participar do desenvolvimento regional e reforça nosso sentimento de pertencimento a Maringá e ao estado”, enfatiza.

Com a entrega do Trevo do Catuaí, a expectativa é que a região se consolide como um dos principais eixos de circulação econômica do interior do Paraná, ampliando o alcance de empresas locais e fortalecendo Maringá como centro logístico e comercial estratégico da região.