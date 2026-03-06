Assine
Trevo do Catuaí favorece comércio e logística em Maringá

A inauguração do novo viaduto do Trevo do Catuaí estabelece uma nova fase para a mobilidade e o desenvolvimento econômico de Maringá. Com investimento de R$ 50 milhões do governo estadual, a obra elimina gargalos viários, conecta importantes rodovias e fortalece o entorno como um dos principais corredores logísticos e comerciais do Norte do Paraná, beneficiando empreendedores, consumidores e empresas, como o VemKiTem Atacarejo.

06/03/2026 17:03

