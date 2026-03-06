Assine
Mulheres ampliam espaço e avançam na governança das empresas

Estratégias corporativas adotam programas de mentoria e metas de gênero para elevar o número de mulheres em postos executivos

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
06/03/2026 16:39

Happy black female entrepreneur talking to female coworkers while having business meeting in the office.
Happy black female entrepreneur talking to female coworkers while having business meeting in the office. crédito: drazen_zigic

No Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo, dia 8 de março, o debate corporativo ultrapassa a representatividade numérica para focar na presença feminina em espaços de decisão. Embora dados da consultoria Bain & Company indiquem que mulheres ocupam apenas cerca de 10% das cadeiras em conselhos de administração no Brasil, um grupo de empresas está acelerando essa curva por meio de metas de governança auditáveis. A ascensão feminina deixou de ser uma pauta de intenções para se tornar um indicador estratégico de eficiência e qualidade nas decisões de longo prazo, refletindo a pluralidade da sociedade no C-Level.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Abaixo, os exemplos de como grandes grupos estão estruturando essa evolução na alta liderança:

No setor de varejo, o GPA (Grupo Pão de Açúcar) atingiu a meta de 50% de mulheres em cargos de liderança (coordenação e gerência) prevista para 2025. A companhia, que iniciou o monitoramento de indicadores em 2016, projeta agora alcançar 50% da alta liderança (gerência e diretoria) até 2030, onde atualmente detém 48%.

Na Lojas Renner S.A., as mulheres ocupam 37,5% das cadeiras no Conselho de Administração e 40% na Diretoria Estatutária. A empresa é signatária do Women on Board e mantém a meta pública de atingir 55% de mulheres na alta liderança até 2030. Já o Grupo Casas Bahia atingiu 35,8% de mulheres em cargos de gestão, com o apoio do programa de mentoria Dona de Si, que teve 87% de adesão do público elegível.

No segmento de estética, a Espaçolaser apresenta uma estrutura em que 95% do quadro geral e 90% dos cargos de liderança são femininos. Sob o comando da CEO Magali Leite, a empresa registra que 45% dos postos de comando ocupados por mulheres são preenchidos por profissionais negras.

Na infraestrutura digital, a Elea Data Centers vinculou suas metas de gênero a instrumentos financeiros (green bonds). A meta é elevar a presença feminina na liderança de 35% para 42% até 2029. Crislaine Corradine, promovida a Chief Business Support Officer durante sua licença-maternidade, aponta a importância de estruturas de suporte:

"Na Elea, encontrei um ambiente que respeita meu momento de vida e me dá tranquilidade para priorizar a minha família."

Na mineração, a Brazil Iron estruturou sua operação com mulheres em postos estratégicos desde a fase pré-operacional, aderindo ao movimento Women in Mining em 2025. Tamara Frey, diretora de Gestão Corporativa, e Mariana Utsumi, administradora do Conselho, destacam o impacto dessa composição:

“A inovação na mineração só acontece quando trazemos pluralidade para a mesa de decisão”, afirma Mariana Utsumi.

A Orla Rio anunciou recentemente o reforço em áreas de expansão e projetos com a chegada de executivas como Renata Fernandes e Maíra Lucchese. De forma similar, o Grupo Iter mantém 46,3% de seu quadro composto por mulheres e investe em programas de mentoria como o "Caminhos Diversos", que atua na transição de áreas e preparação para o comando.

No setor de bebidas, a Coca-Cola FEMSA Brasil busca alcançar 40% de mulheres em cargos de liderança até 2030. Através do programa “Elas na Liderança”, focado em competências técnicas e comportamentais, a companhia registrou índices de promoção superiores a 70% entre as participantes.

As metas e iniciativas apresentadas indicam que a diversidade de gênero agora compõe a arquitetura de governança das organizações. O fortalecimento de programas de desenvolvimento e o monitoramento constante de indicadores reforçam a transição para lideranças mais plurais no ambiente corporativo brasileiro.



Website: https://coca-cola-femsa.com.br/

