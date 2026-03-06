No artigo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP), os dados mostram que, apesar de ser mais desejado pelos jovens, o ensino presencial ainda representa um desafio financeiro para muitos deles, já que envolve custos mais elevados e exige presença frequente no campus. Por outro lado, o EAD demanda um nível elevado de autonomia e disciplina, características que nem sempre estão alinhadas ao perfil de quem está ingressando pela primeira vez. Nesse cenário, o modelo semipresencial tem se consolidado como uma alternativa intermediária, ao combinar momentos de aprendizagem online com encontros presenciais e atividades práticas.
Mundo Corporativo
Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior
Combinando tecnologia e encontros presenciais, modalidade híbrida se consolida como alternativa para quem busca conciliar estudos, trabalho e rotina.
Carregando...
06/03/2026 15:03
compartilheSIGA
Com rotinas cada vez mais dinâmicas e a necessidade crescente de qualificação profissional, o ensino semipresencial tem se consolidado como uma alternativa relevante no cenário da educação superior brasileira. O modelo combina atividades online com encontros presenciais periódicos, permitindo que estudantes conciliem estudos, trabalho e vida pessoal sem abrir mão da qualidade acadêmica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O ensino semipresencial surge como uma proposta que reúne o melhor de dois formatos tradicionais: a autonomia do ensino digital e a interação proporcionada pelas atividades presenciais.
O modelo semipresencial tem ganhado espaço no ensino superior brasileiro ao combinar a flexibilidade das atividades online com encontros presenciais voltados à prática e ao acompanhamento acadêmico. Esse formato surge como uma alternativa intermediária entre o presencial e o ensino totalmente a distância, ampliando as possibilidades de acesso para estudantes que precisam conciliar estudo, trabalho e outras responsabilidades.
Na prática, o estudante tem acesso a uma plataforma digital onde encontra videoaulas, materiais didáticos, atividades e recursos interativos. Esse ambiente virtual permite que o aluno organize sua rotina de estudos com maior liberdade, podendo acessar o conteúdo de qualquer lugar e em horários mais adequados ao seu dia a dia.
Ao mesmo tempo, o modelo prevê encontros presenciais em polos de apoio ou campus da instituição. Nesses momentos, os estudantes participam de atividades práticas, laboratórios, avaliações, projetos em grupo e discussões orientadas por professores.
Essa combinação busca garantir uma formação completa, permitindo que o aluno desenvolva autonomia nos estudos sem perder o contato direto com docentes e colegas — elemento considerado importante para a troca de experiências e aprofundamento de conteúdos.
Outro fator que tem impulsionado o crescimento do ensino semipresencial é a adoção de metodologias ativas de aprendizagem. Nesse modelo pedagógico, o estudante deixa de ser apenas um receptor de conteúdo e passa a participar ativamente do processo educacional por meio de estudos de caso, projetos práticos e resolução de problemas.
Instituições de ensino superior têm investido cada vez mais nesse formato para tornar o aprendizado mais dinâmico e conectado às transformações profissionais contemporâneas. Entre as instituições que têm ampliado a oferta de cursos semipresenciais está a UniFECAF, centro universitário que tem investido em modelos educacionais flexíveis e voltados para a empregabilidade.
Na instituição, os cursos semipresenciais combinam estudos online com encontros presenciais em polos de apoio, oferecendo suporte acadêmico e atividades práticas que complementam o aprendizado digital. O objetivo é permitir que o aluno mantenha uma rotina de estudos compatível com suas responsabilidades profissionais e pessoais.
A metodologia aplicada busca integrar teoria e prática por meio de atividades que estimulam participação ativa, projetos colaborativos e aplicação de conhecimentos em situações reais. Segundo o CEO da UniFECAF, Marcel Gama, o avanço do modelo híbrido reflete uma transformação no perfil dos estudantes e nas demandas do mercado de trabalho.
“O ensino superior precisa acompanhar a realidade das pessoas. O modelo semipresencial permite que o aluno estude com flexibilidade, sem abrir mão da prática, da interação e da qualidade acadêmica que o mercado exige”, afirma o CEO.
Outro destaque é o reconhecimento institucional. A UniFECAF possui nota máxima (conceito 5) no Ministério da Educação (MEC), avaliação que considera critérios como qualidade acadêmica, infraestrutura, qualificação do corpo docente e gestão institucional.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Website: https://www.unifecaf.com.br/