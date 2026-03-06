Acessibilidade leva cegos a exposições imersivas no Festival Fronteiras SP
Audiodescrição permitirá que pessoas cegas ou com baixa visão vivenciem as experiências imersivas no Parque da Água Branca, com recursos de acessibilidade desenvolvidos pela ALL DUB Estúdio.
As exposições imersivas dedicadas aos artistas Vincent van Gogh e Frida Kahlo, que integram a programação do Festival Fronteiras São Paulo, contarão com recursos de acessibilidade para pessoas cegas ou com baixa visão. O trabalho será realizado pela ALL DUB Estúdio, especializada em acessibilidade audiovisual, que implementará audiodescrição nas experiências imersivas apresentadas no Parque da Água Branca.
O recurso de audiodescrição transforma elementos visuais em narrativa verbal, permitindo que pessoas com deficiência (PcD) visual compreendam cenários, cores, gestos e detalhes das obras e dos ambientes expositivos.
A iniciativa ganha ainda mais relevância diante do cenário brasileiro de inclusão cultural. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Brasil possui 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o equivalente a 7,3% da população. Entre elas, 7,9 milhões apresentam algum grau de dificuldade para enxergar, o que faz da deficiência visual uma das limitações funcionais mais presentes no país.
Ainda segundo o IBGE, mesmo com avanços legais na inclusão, o acesso à educação e à cultura ainda apresenta desigualdades significativas. Entre pessoas com deficiência com 25 anos ou mais, 63,1% não concluíram o ensino fundamental, e apenas 7,4% chegaram ao ensino superior, proporção bem inferior à da população sem deficiência.
Para a audiodescritora e CEO da All Dub Estúdio, Ana Lúcia Motta, responsável pela acessibilidade das exposições, iniciativas culturais acessíveis são fundamentais para ampliar a participação social. “A audiodescrição permite que pessoas cegas construam mentalmente as imagens e vivenciem a experiência artística de forma completa. Quando descrevemos uma obra, estamos criando caminhos para que mais pessoas possam sentir e interpretar a arte”, afirma.
Inspirado no projeto Fronteiras do Pensamento, o festival chega pela primeira vez à capital paulista, reunindo intelectuais, escritores e artistas em debates sobre criatividade, espiritualidade, identidade e os desafios do mundo contemporâneo.
Realizado nos dias 7 e 8 de março — período do Dia Internacional da Mulher —, o evento também destaca o protagonismo feminino em sua programação, com encontros conduzidos por pensadoras, pesquisadoras e escritoras brasileiras. Além das exposições imersivas, o festival contará com debates, apresentações artísticas, feira de livros e experiências sensoriais abertas ao público.
Serviço:
Festival Fronteiras São Paulo
Data: 7 e 8 de março de 2026
Onde: Parque da Água Branca – Av. Francisco Matarazzo, 455
Website: https://alldub.com.br/