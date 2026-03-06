EcoPower estima faturar R$ 1 bilhão com economia integrada

O Grupo EcoPower Eficiência Energética atua há 13 anos no mercado em diversos segmentos, tendo por principal atuação a energia fotovoltaica. A empresa já homologou, até dezembro de 2025, cerca de 85 mil projetos em todo o Brasil. Mesmo diante da elevação dos valores no custo do investimento, como a prata em janeiro de 2026, a empresa segue crescendo e faz a projeção de R$ 1 bilhão de reais até o final do ano.

A EcoPower atua em projetos residenciais, empresariais, industriais e rurais. Possui em sua sede mais de 400 colaboradores e 350 franqueados em todos os estados do país, frota própria para logística e 200 veículos exclusivos para os processos de instalação. Essa estrutura atende a todo o território brasileiro, inclusive aos locais que necessitam de maior grau de complexidade logística.

Para o CEO operacional Anderson Oliveira, o reconhecimento da WEG, empresa brasileira fabricante de materiais eletroeletrônicos com filiais em 42 países, como seu maior parceiro comercial no segmento de energia solar representa um marco importante. A companhia concedeu a Anderson Oliveira e a Náchila Santos, sócios-proprietários da EcoPower, uma placa comemorativa pelos 800 mWp instalados.

“A EcoPower, com 13 anos no mercado, efetiva instalações de energia fotovoltaica em grande escala. Nossos números marcam a média de 1.800 projetos homologados por mês. Feito que foi reconhecido pela WEG, empresa multinacional e uma das maiores importadoras de módulos fotovoltaicos da China”, afirma Oliveira.

A instabilidade fiscal, a redução nos incentivos tanto na China como no Brasil sobre o fotovoltaico, e o aumento no custo dos produtos utilizados têm tornado crescente a inadimplência no Brasil, aliado às concessionárias de energia elétrica que possuem sistemas de homologações de energia solar específicos. Mas, segundo Anderson, a EcoPower assumiu um compromisso interno no final de 2025 em que visa proporcionar linhas de crédito próprio facilitado.

“Temos hoje dentro da empresa representantes bancários para análises sobre linha de crédito para financiamentos de seus sistemas de energia solar. Quando os bancos não aprovam o financiamento, a EcoPower tem a linha ‘Aprovou’, uma linha de crédito própria em que a empresa proporciona aos clientes a viabilidade de energia solar e soluções integradas. Essas soluções incluem produtos da linha branca, além de mobilidade urbana com motocicletas elétricas da linha Horwin, empresa chinesa que, em parceria com a EcoPower, tem na sede da empresa uma montadora. Além de sistemas de baterias simples e BESS (Sistema de Armazenamento de Energia por Baterias)”, diz Anderson.

Para o CEO, a EcoPower se movimenta para que o segmento de energia solar promova ações de sistemas integrados: “A EcoPower acredita que os próximos passos do segmento sejam apresentar soluções integradas para maior benefício aos clientes. O alívio no fluxo de caixa das famílias, empresas, indústrias e propriedades rurais pode ser proporcionado pela energia solar. E quanto maior o benefício integrado no pacote, maior a possibilidade de concretizar vendas”, aponta o executivo.

Segundo Anderson, a energia solar é um modelo sustentável para empreendedores que buscam reduzir custos dos investimentos. O CEO ressalta que, de forma isolada, a energia solar não é suficiente e que empresas que desejam se manter no segmento devem apostar nesse sistema de economia integrada para manter a lucratividade com o menor custo possível.

“A EcoPower apresenta fatores integrantes, tanto para projetos aprovados pelos bancos parceiros, que estão dentro da empresa, como para a linha ‘Aprovou’, essa, com prazo maior de pagamento, cuja primeira parcela não é imediata. A empresa consegue hoje proporcionar ao cliente que ele pague seu sistema integrado de energia solar praticamente com a economia que terá já a partir do primeiro mês que o kit de energia solar esteja funcionando, porque reduz o valor da conta mensal de energia elétrica, mais o valor agregado que ele queira integrar ao seu financiamento, como a linha branca e mobilidade elétrica”, detalha o CEO operacional.

Devido à realidade da empresa, mesmo com os consequentes aumentos, a empresa não encontra dificuldade para manter os custos dos projetos acessíveis e faz a projeção de R$ 1 bilhão neste ano de 2026, segundo o CEO. “Como temos esse plano estruturado, a empresa pode manter a estimativa de lucratividade de R$ 1 bilhão até o fim desse ano. A empresa analisa diariamente o custo de toda produção, desde nossos parceiros comerciais até chegar ao nosso cliente final, tudo para não onerar o máximo possível todo o processo. Hoje conseguimos, em nosso processo interno, mitigar os custos da operação e proporcionar opções viáveis a cada necessidade”, conclui ele.