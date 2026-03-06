Indústria e construção enfrentam escassez de mão de obra

Um levantamento realizado pela FGV Ibre aponta que setores como a indústria e a construção civil brasileira vêm enfrentando desafios nos últimos anos devido à falta de mão de obra. A Sondagem da Construção de 2024 revela que 71,2% das empresas do setor tiveram dificuldades em contratar profissionais qualificados, sendo que 39% relataram muita dificuldade.



O estudo mostra ainda que os segmentos de serviços especializados, mais intensivos em mão de obra, são os mais afetados pela escassez, especialmente na fase final do ciclo produtivo.



De acordo com Ricardo Luis Marcato, diretor do Centro de Profissionalização e Educação Técnica (CPET), o desequilíbrio entre oferta e demanda deste mercado é considerado resultado de fatores estruturais.

“Durante muitos anos, houve uma priorização quase exclusiva do ensino superior tradicional, enquanto a formação técnica ficou em segundo plano. Ao mesmo tempo, a indústria e a construção civil passaram por transformações tecnológicas relevantes, o que aumentou a necessidade de profissionais com formação técnica específica e atualização constante”, afirma.



O executivo ressalta ainda que muitas regiões do país possuem polos industriais e obras em expansão, mas não contam com oferta suficiente de cursos técnicos presenciais. “Isso cria um gargalo entre a necessidade das empresas e a disponibilidade de profissionais qualificados”, acrescenta.



Segundo Marcato, os impactos da escassez já podem ser sentidos diretamente na produtividade e nos prazos de execução dos serviços. “A ausência de técnicos qualificados pode gerar retrabalho, atrasos em obras, falhas na manutenção industrial e aumento de custos operacionais. Empresas que não conseguem formar ou contratar profissionais capacitados acabam perdendo competitividade frente a concorrentes que operam com equipes técnicas mais estruturadas”, explica.



Cresce a busca por cursos técnicos no Brasil



Dados do Censo Escolar 2024, compartilhados pelo portal Educa Mais Brasil, revelam que a busca por cursos de educação profissional e tecnológica cresceu 2,4 vezes em relação ao ano anterior, chegando a 2,57 milhões de matrículas.



Nesse contexto, cursos oferecidos pelo CPET, como Técnico em Edificações e Técnico em Mecânica Industrial, vêm ganhando protagonismo, segundo Marcato. “São formações estratégicas porque atuam diretamente na base operacional dos setores que impulsionam a economia brasileira. O Técnico em Edificações participa desde o planejamento até a execução de obras, a leitura de projetos e o cumprimento de normas técnicas. Já o Técnico em Mecânica Industrial é fundamental para manutenção preventiva e corretiva, operação de sistemas mecânicos e otimização de processos industriais”, detalha.



Na visão do executivo, a modalidade de ensino a distância (EAD) tem ampliado o acesso à qualificação técnica, permitindo que alunos de diferentes regiões brasileiras ingressem em uma formação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com flexibilidade de estudo e acompanhamento pedagógico estruturado. “Essa democratização da qualificação é essencial para reduzir o déficit de profissionais, pois conduz a formação técnica para onde a demanda está”, afirma o diretor.



Com o objetivo de garantir conexão com as exigências do mercado, o CPET estrutura seus cursos com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais e mantém atualização constante dos conteúdos. A metodologia prioriza a aplicação prática do conhecimento. O diploma é reconhecido pelo MEC e registrado no SISTEC, garantindo validade nacional e conformidade com as exigências legais.



Na avaliação do sócio-diretor, as instituições de ensino técnico têm papel estratégico na construção de um ambiente produtivo mais competitivo e sustentável. “Quando há oferta consistente de formação técnica de qualidade, o país ganha em produtividade, inovação e competitividade. Investir em educação técnica é investir diretamente na capacidade produtiva do Brasil”, conclui Marcato.



