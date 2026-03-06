Sutherland lança FinAI Hub para industrializar Agentic AI para o setor bancário e de serviços financeiros

Hoje, a Sutherland anunciou o lançamento da Sutherland FinAI Hub, uma plataforma empresarial de Agentic AI criada exclusivamente para o setor bancário e de serviços financeiros. À medida que as instituições financeiras aceleram a adoção da IA, muitas iniciativas permanecem confinadas a projetos-piloto, sem conseguir serem ampliadas para sistemas legados e operações essenciais. A Sutherland FinAI Hub foi projetada para ajudar a preencher essa lacuna.

O FinAI Hub é um ecossistema de inovação onde a Sutherland trabalha com clientes para projetar, prototipar e escalar fluxos de trabalho de Agentic AI em operações essenciais. No lançamento, a plataforma reúne uma força de trabalho ampla e crescente de agentes de IA treinados especificamente para instituições financeiras, dando suporte a diversar funções em bancos de varejo, pagamentos, cartões, empréstimos ao consumidor e comerciais, serviços, escritório administrativo, risco e conformidade.

Esses agentes modulares podem operar de forma independente ou serem orquestrados em fluxos de trabalho de ponta a ponta, abrangendo onboarding, KYC, AML, fraude, análise de crédito, pagamentos, disputas, serviços e cobranças. Por exemplo:

O Agente KYC realiza verificação de identidade e validação de documentos

O Agente de Triagem AML oferece suporteàtriagem e monitoramento de sanções

O Agente de Monitoramento de Transações detecta anomalias em transações em tempo real e dispara alertas

O Agente de Análise de Crédito decide sobre solicitações com base na elegibilidade, política de crédito, dados de bureaus de crédito e parâmetros de risco

O Agente de Resolução de Disputas gerencia contestações de cobrança e validações

O Agente de Previsão de Inadimplência prevê a inadimplência da conta usando sinais comportamentais, financeiros e de interação

Cada agente é treinado em fluxos de trabalho reais de serviços financeiros e opera dentro de uma arquitetura unificada projetada para ambientes regulamentados. Os modelos de implantação seguros garantem que os dados sensíveis permaneçam dentro do ambiente da instituição, permitindo a execução autônoma e preservando o controle regulatório.

“As instituições financeiras estão sob crescente pressão para impulsionar o crescimento, gerenciar riscos e modernizar as operações simultaneamente”, disse Banwari Agarwal, CEO de Serviços Bancários e Financeiros da Sutherland. “A Sutherland FinAI Hub permite aos bancos e empresas de serviços financeiros irem além de casos de uso isolados de IA e incorporarem automação inteligente em toda a empresa. Trata-se de traduzir a ambição da IA ??em resultados de negócios mensuráveis ??em escala.”

“Estamos passando de uma era de experimentação com IA para uma de responsabilidade com a IA”, disse Doug Gilbert, CIO e Diretor Digital da Sutherland. “Em setores regulamentados, a inteligência deve ser precisa, observável, explicável, interoperável e resiliente desde a sua concepção. A Sutherland FinAI Hub reflete nossa abordagem para construir sistemas de agentes que são de nível empresarial desde a concepção, e não adaptados posteriormente para escala.”

As primeiras implementações dos componentes da Sutherland FinAI Hub demonstraram um impacto mensurável, incluindo ciclos de processamento até 50% mais rápidos e reduções de aproximadamente40% nos custos operacionais, além de melhorias no processamento direto e nas taxas de resolução de problemas dos clientes.

A Sutherland FinAI Hub foi desenvolvida especificamente para o setor de serviços financeiros, treinado com fluxos de trabalho e dados operacionais específicos do setor, em vez de ser adaptado de modelos de IA corporativos generalizados. Sua Estrutura de IA Responsável está alinhada aos padrões do setor, incluindo PCI DSS, SOC 2, GDPR e expectativas da FCA, enquanto registros abrangentes de rastreabilidade de auditoria registram avisos, ações e decisões para dar suporteàtransparência regulatória. Um modelo com interação humana garante que a inteligência autônoma aprimore o julgamento especializado, em vez de substituí-lo.

A arquitetura modular e multiagente da plataforma permite a implementação faseada, alinhada aos fluxos de trabalho prioritários e aos requisitos regulatórios, permitindo que as instituições financeiras escalem o Agentic AI com confiança.

