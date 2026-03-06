CiX alcança 200 milhões de atendimentos públicos

A CiX Citizen Experience, operadora de centrais de serviços públicos como o Poupatempo, atingiu neste mês a marca de 200 milhões de atendimentos no Brasil. Presente em cinco estados, a empresa administra cerca de 220 unidades presenciais e já emitiu mais de 50 milhões de documentos, entre carteiras de identidade e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ao longo de 17 anos de atuação.



Fundada em 2008, a companhia atua na gestão de estruturas que concentram serviços públicos em um único ponto de atendimento, como emissão de documentos, licenciamento de veículos e solicitação de benefícios. Ao longo da expansão, passou a operar também por meio de parcerias com o poder público, modelo que sustenta sua presença atual em diferentes estados.

“A entrega de uma boa experiência ao cidadão envolve uma combinação de fatores que vai desde a adequação da infraestrutura física das unidades até a capacitação contínua das equipes, o desenho cuidadoso da jornada do usuário para cada serviço público e a adoção de tecnologias capazes de tornar o atendimento mais ágil e eficiente”, explica Sérgio Rodrigues, CEO da CiX.

A atuação em larga escala permitiu a consolidação de um modelo próprio, baseado em eficiência operacional, fluxos simplificados para a emissão de documentos e proximidade com o cidadão.

Essa experiência abriu caminho para uma evolução natural do negócio, que ganhou maior impulso sobretudo nos últimos cinco anos: a transição de uma operação exclusivamente presencial para um modelo figital, que combina presença territorial e plataformas digitais. A proposta busca ampliar o acesso, a eficiência e a qualidade dos serviços públicos, sem deixar nenhum cidadão para trás. Partindo do princípio de que a transformação digital precisa ser inclusiva, a empresa aposta em um modelo que alia tecnologia e suporte humano, com ações de letramento digital para acompanhamento de usuários com menor familiaridade com o ambiente virtual, buscando garantir acesso efetivo aos serviços públicos.

Esse processo de transformação também marcou uma mudança de posicionamento da companhia. Em 2024, a empresa — antigo Shopping do Cidadão — passou a se chamar CiX Citizen Experience, nome inspirado no conceito de “Experiência do cidadão”, que se refere à qualidade do atendimento de serviços públicos através de plataformas digitais. No ano seguinte, afiliou-se à VFS Global, prestadora global de serviços para processamento de vistos e atividades consulares, movimento que ampliou sua atuação internacional e reforçou seu posicionamento em inovação e modernização do atendimento público.

Atualmente, opera um ecossistema omnicanal, que integra atendimento presencial, aplicativos, totens de autoatendimento e plataformas web. A empresa administra centros de atendimento em estados como São Paulo e Paraná (Poupatempo), Rio de Janeiro (Rio Poupa Tempo), Minas Gerais (UAI) e Ceará (Vapt Vupt), além de já ter realizado projetos em Brasília, Espírito Santo e Pernambuco. Como próximos passos, a companhia pretende expandir a atuação no Brasil e avançar em uma estratégia de expansão internacional.